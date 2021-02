¿Actuará Rosalía en el descanso de la Superbowl de la NFL?

Rosalía actuará en el descanso de la Superbowl junto a The Weeknd, es el rumor que cada vez toma más fuerza entre los medios especializados. Es el evento deportivo más importante en EEUU por delante de las finales de la NBA o de beisbol. El partido tendrá lugar en la madrugada del domingo al lunes enfrentando a los Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady y a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Presupuesto de 7 millones para el show del descanso

La Superbowl que además del espectáculo deportivo siempre centra los focos en las actuaciones del descanso. El show tiene un presupuesto de siete millones de dólares. Cada año son protagonistas los mejores artistas del panorama mundial. Rosalía compartiría escenario con 'The Weeknd' el grupo autor de la canción del año 2020 'Blinding lights', la más escuchada en Spotify con mmás de 1500 millones de reproducciones y que posteriormente versionaron junto a la artista española.

Miley Cyrus confirmada

No será la única actuación ya que también estarán presentes Miley Cyrus, con un concierto a través de TikTok, H.E.R. que se encargará de interpretar "America The Beautiful" y Eric Church y Jazmine Sullivan entonarán el himno nacional.

Rosalía segunda española tras Enrique Iglesias

En caso de confirmarse, Rosalía será la segunda artista española en la Superbowl tras la actuación que protagonizó Enrique Iglesias en el año 2000. UN escaparate mundial pero especialmente en Estados Unidos. La pasada edición tuvo una audiencia global de 180 millones de personas de las que 100 millones pertenecían al país norteamreicano. EN esa ocasión fueron Shakira y Jennifer López las protagonistas en el entretiempo con una de las mejores actuaciones de la historia en el evento.

Una superbowl marcada por la pandemia

Por la pandemia, solo serán 22.000 espectadores los privilegiados que podrán asistir a la final de la Superbowl en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75.000 personas. Entre los asistentes 7.500 será personal sanitario que ha estado al frente de la lucha contra el coronavirus. Ante el temor de reuniones para ver la retransmisión del partido las autoridades han hecho un llamamiento para que se respeten las medidas sanitarias del covid y que en ningún caso se programen viajes a Tampa para seguir de cerca el encuentro, algo muy habitual en Estados Unidos.