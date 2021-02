El cuaderno de Chapu: "Punxsutawney - Lledoners"

Traigo han actualizado la foto del Consejo de Ministros en las escaleras de Moncloa y sale Miguel Iceta de novio de la tarta de la nación de las naciones, que es mi Españita. Aparece con los pies muy juntos, lo que es un signo de habilidad y de gente que tiene equilibrio. Me admiraba que cuando había mar, los portaviones, los marineros de la Armada se quedan más quietos que la puñeta, firmes con los talones juntos y yo iba de borda a borda.

En el día de las candelas, sale de la osera el oso de Brañosera si no hay toque de queda. En mi Españita tenemos el oso de Brañosera y en los Estados Unidos la marmota Phil de 'Atrapado en el tiempo'. Sale la marmota y sale Junqueras, marmota de Lledoners y si se miran su sombra, es que el invierno va a durar otras seis años. No lo podemos saber porque ya no sale el sol cada día, lo único que sale es la cifra de muertos.

Vivimos encerrados en la rutina de la hecatombe y su bucle interminable. Las niñas siguen preguntando si pueden venir las amigas a casa y cuando les digo que no, siguen callando, y aceptando y mirando en silencio por la ventanilla del coche cómo pasa la ciudad en su escala de grises. Siguen retrasándose las vacunas, sigue Simón haciendo de Nostradamus inverso, siguen muriendo los 700 muertos que parecen los mismos muertos de ayer. Se sigue posponiendo la alegría y los sanfermines y hasta siguen jurando que el sanchismo no pactará con los independentistas.