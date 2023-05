La industria cerámica española al borde del abismo

La subida del precio del gas provocada por la guerra en Ucrania es inasumible para las industrias gasintensivas, sobre todo para la industria del azulejo y el pavimento cerámico. Así lo confirman en un manifiesto el clúster de estas industrias en España, que está en Castellón. A todas ellas se les ha triplicado la factura del gas en 2022 y han pasado de pagar desde 678 millones de euros hasta unos 1.898 millones. Y han tenido que dedicar el 40% de sus ingresos totales a sufragar la factura. El sector lleva meses denunciando que el gobierno español no está apoyando a sus industrias al mismo nivel que los gobiernos europeos apoya las suyas. Una situación que reduce la competitividad de las empresas castellonenses, que piden soluciones urgentes ante el mal momento que están viviendo.

La industria cerámica española, cuyo clúster se encuentra en Castellón, vive momentos críticos por la subida de los precios. Sobre todo, por el coste del gas, que ha dejado al 78% de sus empresas en situación de riesgo elevado y al 36% en riesgo extremo. Y miles de trabajos estables están en riesgo de desaparición. Además, las exportaciones están bajando entre un 10% y un 15% y como consecuencia, también baja la producción.

La cerámica nunca ha estado subsidiada

El presidente de la generalitat valenciana Ximo Puig ha reiterado en varias ocasiones que la cerámica nunca ha estado subsidiada y es el momento de que reciba apoyo. Y desde el gobierno central, el nuevo ministro de Industria Héctor Gómez afirma que son conscientes de las necesidades que tiene el sector y que han estructurado una batería de medidas que están siendo consensuadas para que lleguen antes de verano.

Entre las medidas ya anunciadas están los créditos ICO y 450 millones de euros en ayudas directas. Pero, las empresas aseguran que esa ayuda no ha llegado, que son las promesas que hizo la ex ministra Reyes Maroto antes de irse y aún no ha llegado ese apoyo. La industria española denuncia que las medidas prometidas por el gobierno son escasas y que su tramitación es tan compleja que se quedan en papel mojado. Pide así el sector que se desplieguen ya nuevas ayudas porque la situación de toda la provincia de Castellón está comprometida

Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos en Castellón, asegura que en la provincia de Castellón tienen el PIB industrial más alto de todo el país, un 36%. Donde la cerámica tiene un papel vital, ya que el 97% de la cerámica que se produce en España se hace en Castellón. Por ello, como aclara Martí "defender la industria cerámica es defender el sistema económico de Castellón". Además, denuncia que el sobrecoste sufrido por la crisis energética ha supuesto un desembolso de en torno a dos mil millones de euros, cuando las ayudas que han recibido por parte del estado han sido sólo de 22 millones de euros.