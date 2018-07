Soraya Rodríguez ‘El PP es un Gobierno superado que se ha creído sus mentiras’

La Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, nos explica que el día de hoy se ha vivido con mucha preocupación en el Congreso, debido a que la prima de riesgo ha alcanzado su máximo nivel. Sobre el tema de la prima de riesgo comentamos el editorial del Financial Times, donde se afirmaba que el Banco Central Europeo no iba a respaldar al Gobierno, algo que ha sido desmentido poco después; por el contrario, en ministro De Guindos ha dicho que esto es culpa de la situación de Grecia. Soraya habla de la inyección de capital que va a hacer el Estado a Bankia, 19000 millones de euros, algo que no ha sido consultado a Bruselas.

A la vista de lo sucedido desde que los populares están en el poder, Soraya afirma que quiere tener muchas esperanzas, pero cree que ‘el Gobierno tiene que cambiar su estrategia porque nos ha llevado a una situación muy mala’. También cree que habría que renegociar el calendario para la reducción del déficit y que se le diese más tiempo a España; ‘cuanto más empeora la situación económica parece que se tiene menos tiempo para tomar decisiones’, por lo que cree que las medidas que plantea el Gobierno como la subida del IRPF o el retraso en la edad de jubilación serán actuaciones que no tardarán en llegar.

Habla de lo que se siente al estar en la oposición, ya que parece, según afirma Julia, que los ciudadanos creen que las actuaciones sólo se hacen desde ahí. Soraya habla del papel de los populares en la oposición y de cómo ha cambiado su discurso desde que están en el poder, ella afirma que el Partido Popular ha hecho todo lo contrario a lo que había prometido desde la oposición y en campaña; cree que los populares se han visto superados.

Preguntamos a Soraya Rodríguez acerca de lo que cree sobre que Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato o Miguel Blesa compadezcan en el Congreso de los Diputados. Cuenta que los socialistas han pedido la comparecencia de los tres desde hace diez días, ‘el Partido Popular las ha vetado’. Se pregunta por qué el Gobierno quiere silencio sobre este asunto en un momento tan difícil y afirma que ellos lo que van a pedir son las comparecencias ya que los ciudadanos lo exigen y tienen que responder para ello, ‘no queremos eximirnos de esta responsabilidad, exigimos una comisión de investigación’. Concluye acerca de este tema diciendo que ‘la posición del Gobierno lo único que hace es aumentar la desconfianza de los ciudadanos’.

Para terminar, sobre el caso de Carlos Dívar, Presidente del Consejo General de Poder Judicial, afirma que debe de dar explicaciones; ‘esperemos que tome decisiones y sino los socialistas pediremos que lo haga en el Congreso’.