Descubre la arquitectura de Barcelona en un especial Julia en la onda con Julia Otero

Este sábado 25 de abril nos adentramos en la arquitectura de Barcelona, nombrada Capital Mundial de la Arquitectura 2026, con un programa especial a partir de las 08:00 desde la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, actual Casa de la Arquitectura.

Desde este escenario único, Julia Otero y el equipo de Julia en la onda nos mostrarán cómo Barcelona abre sus puertas a la arquitectura con programación multidisciplinar que se traducirá en más de 1.500 actividades dirigidas a toda la ciudadanía, repartidas por los diez distritos de la ciudad y otros municipios del territorio.

La programación de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura, se cimienta sobre las propuestas presentadas por 170 entidades del tejido arquitectónico, cultural y educativo de la ciudad.

Actividades de Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura | Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona abre sus puertas a la arquitectura

Hasta el 13 de diciembre de 2026, Barcelona invita a la ciudadanía a mirarla con otros ojos: a celebrar su arquitectura, por supuesto, pero también a repensar de manera colectiva cómo queremos vivirla, habitarla y construirla.

Con una programación de proximidad y transversal, elaborada con el tejido arquitectónico y cultural de la ciudad, Barcelona quiere mostrar cómo los espacios que habitamos también cuentan quiénes somos.

Más de 1.500 actividades que incluyen rutas, visitas guiadas, talleres, debates y conferencias, exposiciones y acciones de cultura contemporánea (danza, música, teatro, cine…), y que tendrán lugar en los diez distritos de la ciudad y también en el conjunto del territorio.

El objetivo con esto es dar a conocer no solo las particularidades arquitectónicas y urbanísticas de cada distrito, sino también su ritmo vital, su paisaje urbano y su identidad social. Desde infraestructuras vinculadas a la historia del agua en la ciudad, como el depósito de aguas del Rey Martí en Sarrià-Sant Gervasi (protagonista del mes de septiembre) o la Casa de les Altures de Horta-Guinardó (junio), hasta la ampliación del centro cívico Joan Oliver “Pere Quart” en Les Corts (marzo), o la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, sede central de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura.

Esta red de sedes permite entender la Capital Mundial de la Arquitectura como un proyecto descentralizado, plural y arraigado en los barrios, que hace visible al mismo tiempo la riqueza del patrimonio arquitectónico y la vitalidad vecinal de Barcelona.

Antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, actual sede de La Casa de la Arquitectura | Ayuntamiento de Barcelona

El legado permanente de Barcelona 2026

Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura no solo se centra en la divulgación de los valores y la capacidad transformadora de la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, sino que busca dejar un legado permanente en la ciudad: por un lado, una maqueta de la ciudad de Barcelona que estará instalada en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili y, por otro, la transformación de diez medianeras ciegas en diez fachadas llenas de vida, fruto de un concurso internacional de ideas para jóvenes arquitectos impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Barcelona volverá a contar de esta forma con una maqueta integral de la ciudad y su área metropolitana, que se exhibirá durante su etapa como Capital Mundial de la Arquitectura y quedará de forma permanente en la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, convertida en un nuevo espacio de referencia para la arquitectura y el urbanismo.

Creada íntegramente mediante impresión 3D, esta maqueta funcionará como una plataforma interactiva capaz de analizar y explicar la evolución de Barcelona —pasada, presente y futura—. El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, financiado por el Consorcio de la Zona Franca y coordinado por el Taller de Maquetas de la ETSAV de la UPC, con la colaboración de empresas e instituciones como Windforce, el DFactory y Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà.

Maqueta de Barcelona | Ayuntamiento de Barcelona

Además, dentro de este legado permanente de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura, podremos disfrutar de diez medianeras de Barcelona que se transformarán en nuevas fachadas urbanas tras la selección de propuestas ganadoras de un Concurso Internacional de Ideas dirigido a jóvenes arquitectos, impulsado también por el Ayuntamiento de Barcelona junto a la UNESCO y la UIA.

Las intervenciones comenzarán este año dentro de la programación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y estarán distribuidas por los diez distritos de la ciudad, convirtiéndose en uno de los principales legados, que enriquecerá tanto el paisaje urbano como el día a día de los vecinos y vecinas de estos edificios.

Proyecto de Ciutat Vella (Placeta de Martina Castells) | Ayuntamiento de Barcelona

Especial Julia en la onda desde la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili

Este sábado 25 de abril a partir de las 08:00, no te pierdas esta oportunidad única para conocer el patrimonio histórico y contemporáneo barcelonés, y adentrarte de la mano de Julia Otero en la arquitectura catalana.

Puedes seguir el programa especial de Julia en la onda emitiendo en directo desde la antigua sede de la Editorial Gustavo Gili, actual Casa de la Arquitectura, a través de Onda Cero, ondacero.es y en nuestra app.

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona.