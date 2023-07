Territorio negro: la terrible historia de Milena, una joven explotada y asesinada en Madrid

Milena Sánchez Castro era una mujer joven y muy guapa. Por eso la explotaban y por eso tenía mucho éxito, muchos clientes, entre los llamados sugar daddies. La primera persona que vio su cadáver en un piso de Madrid no dijo nada a la policía porque pensó, así lo contó luego, que era una muñeca.

En este territorio negro, Manu Marlasca y Luis Rendueles relatan la triste historia de Milena, una joven que murió asesinada a los 20 años, y lo que la investigación de la policía y de unos detectives privados han revelado sobre sus últimos meses de vida.

'Helter Skelter', la canción de los Beatles, está asociada a los crímenes del grupo de Charles Manson en Hollywood. Fue una pintada con sangre que dejaron en la mansión de Sharon Tate y Roman Polanski en el año 1969. ¿Qué tiene que ver con el asesinato de Milena en un piso de Madrid?

El 28 de noviembre del año pasado, la policía nacional descubre el cuerpo de Milena, una joven de 20 años, tirado en el suelo, casi desnudo, lleno de golpes. Los investigadores analizan la escena del crimen, un piso de la calle Fray Luis de León, en el centro de Madrid. Y al aplicar luz ultravioleta sobre la pared de la habitación donde está el televisor, los policías descubren esa inscripción: 'Helter Skelter', la canción de los Beatles y el título que escribieron con sangre los seguidores de Charles Manson y "La Familia" en la casa de Sharon Tate en Hollywood después de matarla a ella y a cuatro personas más en 1969.

Desde entonces, la inscripción 'Helter Skelter' pasó a ser en todo el mundo una especie de lema o de firma de grupos sexuales más o menos perversos y violentos. De hecho, en el informe de la policía nacional sobre el crimen de Milena se recoge el motivo de esa referencia y se menciona un libro, titulado, 'Helter Skelter, la verdadera historia de los crímenes de Charles Manson', donde se analizan esos crímenes rituales. Eso sí, los investigadores no analizan la letra de esa inscripción en esa casa madrileña, que casi con toda seguridad no era de la víctima, de Milena.

¿Por qué no se buscó al autor de esa pintada tan macabra, en un lugar del crimen?

El piso donde fue encontrado el cadáver de Milena no era suyo. El dueño del piso era un hombre de 53 años, un informático llamado Alfonso Barragán, al que ella llamaba 'Fofi'. El cuerpo de este hombre estaba en la habitación de al lado. Se había ahorcado. La investigación de la policía nacional reveló que este hombre, que padecía una grave enfermedad, estaba separado y era un cliente habitual de Milena, uno de los sugar daddies que pagaba por tener sexo, y sexo duro, con ella.

A veces se habla de forma frívola, sobre todo en redes sociales, de los sugar daddies, hombres mayores, de más de 50 años, que buscan relaciones con chicas muy muy jóvenes, treinta años menores que ellos. La versión digamos más edulcorada habla de chicas que solo acompañan a lossugar en viajes caros y cenas de lujo. Esa historia desde luego no es la de Milena, que tenía 20 años cuando la mataron y parecía aún más joven, casi una niña.

La investigación ha revelado que Milena estaba siendo explotada sexualmente y que en su agenda tenía un apartado específico de SD, como ella llamaba a los sugar daddies. También reveló otro digamos nicho de mercado. Los hombres que pagan por pegar a las chicas jóvenes, por tener prácticas sadomasoquistas con ellas, sexo violento. Es un mercado sórdido pero donde hay mucho dinero. Y todo eso fue, muy posiblemente, la causa de la muerte de Milena.

¿La mataron en una práctica sexual violenta?

Esa es la versión de la policía y la que acepta la jueza encargada del caso. Milena habría muerto mientras hacía o más bien le hacían una práctica sexual sadomasoquista conocida como chocking, que consiste en que el hombre asfixia a la pareja mientras tienen relaciones sexuales. La tesis es que un cliente, el dueño de ese piso de Madrid, digamos que no controló sus impulsos y acabó estrangulando a la chica. Después, ese hombre se suicidó, aunque hay algunos asuntos que no encajan ni a la madre de Milena, que no sabía a qué se dedicaba su hija, ni a la abogada Carmen Balffagon, ni a la agencia de detectives privados que ha realizado una investigación especial sobre el crimen.

¿Por qué no les encaja la versión?

En este caso hay como mínimo varios errores de bulto y algunos episodios sospechosos. Después de supuestamente matar a Milena, su sugar daddy, Fofi, bajó a comer al restaurante de su casa. Al día siguiente, contrató otra escort. Esa joven cuenta que estuvieron dando un paseo y luego fueron a su casa.

Pero en esa casa estaba el cadáver de Milena. ¿No vio nada esa otra mujer?

El cuerpo de Milena estaba en una habitación cerrada con llave. La mujer declaró que Fofi estaba muy deprimido y que aquel día le habló de su intención de suicidarse. Hacía poco tiempo le habían diagnosticado un cáncer. Esa tarde, el sugar daddy la acompañó hasta la estación de Atocha. Desde entonces, el hombre no da más señales de vida. Cambia, eso sí, su estado de whatsapp, donde deja como inscripción de su estado la frase "el dolor le recuerda que la felicidad que sintió fue real" y borra su perfil de Instagram.

En la policía ya han denunciado la desaparición de Milena. Y no se sabe nada de Alfonso, de este hombre. Pero nadie conecta en principio esos dos mundos, claro, es una relación clandestina y pagada, dos personas que no tienen por qué conocerse.

El 26 de noviembre, la ex mujer de Alfonso, alarmada porque no contesta a sus mensajes, acude al piso con un amigo. Allí ven el cadáver del hombre, ahorcado, en la habitación principal. En el salón encuentran una nota en la que está escrito: "por favor, no quiero ser enterrado ni incinerado. Quiero que mi cuerpo sea donado para usos médicos o científicos, que nadie se gaste un duro en mi cuerpo".

Aquí el asunto se complica. La ex mujer asegura que fue su amigo quien abrió el candado de la habitación de al lado, donde estaba tirada en el suelo Milena. Este hombre contó a la policía que cuando entró allí vio muchas fotografías de sexo violento y gore en la pared y que, así lo dijo, pensó que el cadáver de Milena, su cuerpo, era en realidad una muñeca desnuda, dijo que sabía que a Alfonso le gustaba también tener sexo con muñecas.

El caso es que este hombre dijo que después de ver todo eso, salió, cerró la puerta y le pidió a la ex mujer de Alfonso que no entrara allí, con estas palabras: "mejor no entres, que hay muchas fotos gore y una muñeca". Las fotos, una especie de altar por cierto, no eran de Milena sino de otras de las chicas con las que este hombre hacía de sugar daddy.

En la habitación había también algunos disfraces, ropas… Luego se sabrá que Alfonso también pagaba a las chicas por hacer roll playing,es decir para que se disfrazaran de diferentes profesiones y se montaran películas, fantasías, digamos.

Esta pareja avisa a la policía, que acude a ese piso de Madrid el 26 de noviembre. Los agentes acuden y ven a Alfonso, ahorcado en la habitación principal. Pero no ven a Milena, ¿cómo se explica eso?

No tenemos una respuesta. Se hace la inspección y el levantamiento del cadáver de Alfonso en el salón. Nadie entra en la habitación donde está el cadáver de Milena, al lado, que tiene de nuevo el candado puesto. Es un piso de apenas 40 metros cuadrados. Y pasan dos días más hasta que la otra investigación de la policía, la de la desaparición de Milena, les conduce otra vez a ese piso, el 28 de noviembre, donde van a comprobar que allí no hay ninguna muñeca, sino una joven que ha sido asesinada.

La investigación se va a cerrar muy pronto. Milena habría muerto estrangulada por ese cliente, ese sugar daddy, que luego se suicidó. Pero la madre, la familia, no está conforme y sigue luchando.

Milena tenía golpes por todo el cuerpo, uno en la cabeza. Es posible que los golpes fueran realizados en esas prácticas sexuales por las que le pagaban los hombres maduros. También tenía restos de ADN que no fueron analizados, se pensó que no hacía falta.... Una agencia de detectives, Descubre B2B, realizó luego una investigación paralela sobre los últimos meses de vida de Milena, una vida muy muy difícil para una chica de 20 años que quería ser peluquera antes de entrar en ese mundo de sugardaddies y prostitución.

¿Qué descubren los detectives?

Los detectives han recuperado la información del teléfono móvil de Milena y han descubierto que fue apagado o dejó de dar señal en la calle Segovia de Madrid un minuto antes de las diez de la mañana del 22 de noviembre. Su cadáver fue encontrado en la calle Fray Luis de León seis días después. Los detectives recuperan también sus mensajes con el supuesto asesino y revelan, según su informe, que el hombre no se relaciona de forma violenta con Milena sino que se muestra empático y acepta, así lo dicen, cuando ella rechaza acompañarlo.

La abogada ha pedido a la Audiencia de Madrid que reabra el caso y pida pruebas sobre ese desfase digamos horario del teléfono de Milena, sobre el ADN que había en su cuerpo y sobre esa inscripción de Helter Skelter en la pared, para ver quién la escribió, entre otras cosas y si esa persona sabe algo del crimen. Su teoría es que Milena estaba siendo explotada sexualmente y que podía estar tratando de dejar ese mundo tan sórdido cuando fue asesinada.

Su informe entregado a la jueza recoge textualmente que Milena estaba siendo explotada sexualmente por una conocida agencia de escorts de Madrid, que se quedaba con el 40 % de lo que los sugar daddies le pagaban. Ella tenía que hacerles el ingreso por bizum después de los servicios sexuales y, claro, no debía poner en el concepto la verdad. Lo que solía hacer era escribir: "cena con amigas" o "devolución" para no dejar rastro del verdadero origen del dinero.

Los detectives apuntan también que Milena podía estar intentando liberarse de los que la explotaban, salir de allí. Desde el mes de agosto, Milena se había ido del piso de Guadalajara donde vivía con su madre, Maby. Había conocido en una discoteca a una chica y un chico llamado Fabián, disc jockey ocasional que se convirtió en su novio. Se fue a vivir con ellos a un piso de Alcalá de Henares. Fabián era, por cierto, muy consciente de cómo se ganaba la vida Milena.

La historia es muy triste porque este tipose ofrecía para organizar él los encuentros sexuales de su novia y ganar más dinero, evitar tener que pagar ese 40 % a los explotadores sexuales. Hay varios testimonios de que eso generó ciertas tensiones en ese mundo tan complicado. "Tu novio me quiere quitar el pan", le escribe a Milena uno de los conductores de la agencia. Una compañera de Milena confesó a los investigadores que el día del entierro de la chica ella misma metió en el féretro donde estaba el cuerpo de Milena una carta que le había entregado su novio Fabián.

¿Esa carta póstuma de su novio nunca fue recuperada?

Nunca, si es que existió la carta. Lo cierto es que Fabián, el supuesto novio, no fue siquiera al entierro de Milena. La investigación de este asunto tan triste ha puesto luz sobre el mundo de esa prostitución supuestamente de lujo, de hombres con dinero y chicas jóvenes. Y es un mundo sórdido también, no hay mucho glamour.

Los detectives descubren que hay un tipo de la alta sociedad de Vigo que está digamos muy obsesionado con Milena. Este hombre, con el que ella habló el día antes de morir, no fue interrogado. Y también que dos días antes de que la policía descubra su cadáver en ese piso de Madrid, alguien escribió en Instagram: "yo le tenía un cariño impresionante a Milena, el mundo se me ha caído. He pasado toda la tarde llorando. La persona que lo ha hecho se ha ganado el infierno, va a caer bajo un puente muerto". Lo firmaba un tal darkHeike.

La madre de Milena contaba en una entrevista que a su hija la habían tratado como a un perro, no se refería solo al asesinato, se refería a lo que tuvo que pasar siendo explotada sexualmente, en todo ese mundo tremendo donde se había metido. Y reclamaba que se siguiera investigando. Todavía lo pide.