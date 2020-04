Mesa de redacción: Bares, qué lugares a los que volveremos

Conocemos a los integrantes del coro de monjes que aparecen cantando en la nueva temporada de La Casa de Papel. Son miembros del Coro Villa de las Rozas, en Madrid. Los balcones también se llenan de personas que innovan disfrazándose y metiéndose en la piel de personajes como María Jiménez o Camarón de la Isla.

Facua recomienda reclamar el importe de los servicios funerarios que no se estén ofreciendo en las ceremonias estos días. En unas horas se sabrá cómo acabaremos el curso escolar este año en España. Algunos ayuntamientos destinan esfuerzos para felicitar a los niños de sus pueblos y ciudades que cumplen años estos días. Tres iniciativas buscan crear una red de apoyo para nuestros mayores.

Y la industria discográfica se hunde en plena pandemia. Pep Torres habla de un oficio perdido, el de los juglares, los cantantes callejeros de otras épocas; y de algunos inventos que serían muy útiles en casa, ahora que estamos confinados. Clara Jiménez Cruz (MH), sobre la empresa que supuestamente ofrece test de coronavirus al gobierno español. Parece que no es así. No se dedican a eso. Las imágenes de ciervos paseando por ciudades españolas son falsas. Y una de políticos y la Semana Santa. Además felicitamos por su cumpleaños a la ex ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.