Maldita Hemeroteca: Felipe González "estorba mucho"

El expresidente socialista Felipe González se ha manifestado en multitud de ocasiones en contra del acuerdo del PSOE con EH Bildu y ha criticado la decisión. Unas manifestaciones que el político había asegurado que no haría: "No haré sombra, no haré tutelaje".

"Un expresidente estorba mucho. Hay que administrar bien la condición de expresidente", remarcó el político, quien además consideró que, en caso de opinar, debía hacerlo "discretamente".

Preguntado por su postura acerca del papel de un expresidente, indicó que era un jarrón chino que "nadie se atreve a romperlo y a echarlo a la basura, pero todo el mundo desea que alguien le dé con el codo y lo rompa".