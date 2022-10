La tele con Monegal | La incultura de los jóvenes madrileños que señalan el Danubio como un río español

LEER MÁS La tele con Monegal: los abucheos a Pedro Sánchez durante el desfile del 12 de octubre

Ferrán Monegal hace un resumen en 'Julia en la onda' de lo más comentado de la parrilla televisiva. En concreto, destaca el vídeo que emitieron en 'El Intermedio' en el que salían a las calles de Madrid para hacer preguntas de cultura general a los jóvenes de la capital, después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se escandalizase porque los niños en Cataluña únicamente estudiasen los ríos y montañas de su comunidad.

En el polémico vídeo, que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, se le pregunta a los jóvenes, entre otras cosas, por el río más caudaloso de España y estos señalan el Danubio o el Manzanares.

Por otro lado, Monegal también pone el foco en las declaraciones del periodista y escritor Arturo Pérez- Reverte en 'El Hormiguero' de Antena 3, en el que también censura la incultura española.

Asimismo, el colaborador de 'Julia en la onda' se hace eco de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset España después de 22 años, tras conocerse los malos datos. Aunque Vasile asegura que ya lo tenía pactado con Berlusconi desde el 2019, pero que finalmente se atrasó por culpa de la pandemia del coronavirus.

Recalca Monegal la fidelidad de Vasile hacia Berlusconi en una entrevista en 'ABC' en la que asegura: "Si Berlusconi me pidiera que me tirase por la ventana, no dudaría un segundo en hacerlo".

Por su parte, Monegal califica a Risto Mejide como "escudero mayor" de Vasile al defenderlo en 'Todo es mentira'. "Cuando encuentras un escudero que de repente sale en defensa de su señor, ese ardor dura solo hasta que el rey nombra a otro señor en su lugar", dice.

Ferrán Monegal también habla sobre las nuevas grabaciones que han salido de Berlusconi con el presidente ruso, Vladimir Putin, en las que el italiano dice que "Zelenski es una verdadera rata, que lo que hay que hacer es reducir en cenizas a Zelenski y darle la razón a Putin". Audios que Telecinco ha censurado y únicamente han contado que el ruso le regaló a Berlusconi 20 botellas de vodka, omitiendo que este le envió de Lambrusco.

"Vasile ha construido una televisión sin escrúpulos, su santo y seña es: no busco el prestigio, busco el éxito", sostiene Monegal y añade que "el éxito para él es ganar dinero, más que cualquier otra empresa".