La tele con Monegal: Arranca 'LEGO Masters', la nueva apuesta de Antena 3

Antena 3 ha estrenado uno de sus programas estrella de la temporada, 'LEGO Masters' presentado por Roberto Leal. "El 'branded content' es una práctica que se utiliza mucho en publicidad. En este caso, la marca LEGO se ha transformado en el protagonista de este nuevo programa que se emite en el 'prime time'. Además, son muy fuertes en su discurso ya que defienden que su juego ayuda a la creatividad tanto de los mayores como de los más pequeños", ha destacado el crítico televisivo.

En su estreno, Roberto Leal ha presentado a a uno de los artífices de LEGO, Pablo González, que terminada la carrera, se marchó a Dinamarca y entró a formar parte del cerebro creativo de la marca.

'LEGO Masters' cuenta con ocho parejas de concursantes, quienes deben crear un universo LEGO con todas las motorizaciones. "Es un programa pero sería típico, clásico, blanco, entretenido para una televisión pública", ha opinado Monegal, quien ha comunicado que aunque no obtuvo unos datos de audiencia espectaculares, tampoco fueron resultado despreciables, ya que vieron el programa 1,5 millones de espectadores, lo que se traduce en un 13,2% de cuota de pantalla. "No está nada mal", ha concluido.

El tratamiento televisivo de la muerte de Verónica Forqué

Muchos oyentes le han reclamado a Ferrán Monegal que se pronuncie sobre el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué. Sin embargo, el catalán, se ha negado a entrar en el tema diciendo: "Yo no especulo con la muerte de nadie. Me niego a entrar en este cotilleo con tintes necrófilos que ha sucedido en muchos programas de la televisión que se han proyectado como cuervos".

Además, Monegal ha calificado de "canallada de primera magnitud", vincular la muerte de la artista al programa MasterChef (TVE), donde apareció por última vez como concursante.

El adiós a 'Late Motiv'

El universo de 'Late Motiv' cierra la puerta el próximo 23 de diciembre y Buenafuente, junto con sus colaboradores, ya se están despidiendo. "Los discursos, el monólogo y el humor de Buenafuente hace tiempo que me dejaron de interesar, pero desde mi punto de vista, lo mejor del programa es el buen ojo que ha tenido para elegir a sus colaboradores", ha apuntado Monegal.