La tele con Monegal: La actuación musical de Ágatha Ruíz de la Prada en El Desafío

Este fin de semana se emitió en El Desafío la actuación de la diseñadora, Ágatha Ruíz de la Prada, donde interpretó el tema 'Another day of sun' de la película 'La La Land' y que se convirtió en viral durante los días previos por los supuestos comentarios muy negativos que hizo uno de los jueces, Juan del Val. Ferrán Monegal explica que no fue tan duro como ella explicó y recordó que las personas que salen mucho en la televisión se exponen a que les alaben o que les abucheen constantemente.

Además, recuerda la vuelta de Pablo Motos a El Hormiguero tras varios días presentado por Nuria Roca debido a ser positivo en coronavirus. Dio un discurso muy emotivo donde explicó cómo pasó la cuarentena y agradeció a su sustituta todo su trabajo.