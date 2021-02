Ágatha Ruiz de la Prada explota contra Juan del Val: "Perdió la cabeza por la visita de una mujer"

Esta noche vuelve 'El Desafío' con una invitada muy especial, la diseñadora de moda, Ágatha Ruíz de la Prada, que se ha vuelto viral por la bronca que mantuvo durante el programa con uno de los jueces, Juan del Val. La empresaria expresa todo su desacuerdo por las críticas recibidas por parte del escritor: "Me habló fatal y no es nadie para dirigirse a mí de ese modo".

La diseñadora fue "obligada" a subirse a los coches para bailar

Ruíz de la Prada se enfrentaba al reto de interpretar el tema 'Another Day of Sun' de la conocida película 'La La Land' y para ello, debía bailar y hacer playback, aunque tuvo muchas dificultades y ella misma es consciente de que no fue perfecto, pero califica de "inaceptable" las palabras del jurado. "Nos dijo que parecíamos un grupo de guardería. Es horrible". Aclara que ella no es profesional y ya tiene una edad para algunos de los pasos de baile que le pidieron: "No pueden pretender de una persona de mis años se suba a un coche con tanta agilidad".

Califica a Del Val de "demasiado orgulloso"

En plena polémica por estos comentarios, la diseñadora sigue esperando una disculpa del marido de Nuria Roca por la dureza con la que se dirigió a ella, pero no sabe si las recibirá: "Todavía no me ha dicho nada y eso es porque es muy orgulloso".

Además, recuerda que ni ella ni los bailarines son personas con experiencia en ese campo, por lo que no entiende el nivel de exigencia que esperaban de ellos: "Somos gente normal y corriente. No nos merecemos críticas tan horribles". La empresaria añade que su coreógrafa estaba en un estado muy avanzado de embarazo y no pudo ayudarlos de la forma necesaria, así que considera que Juan del Val tendría que haberse contenido y "ser más respetuoso".

Imposible competir contra Pilar Rubio

Y una de las causas que la diseñadora vincula a la actitud del jurado fue la presencia durante ese programa de otra invitada, la presentadora Pilar Rubio. "Reconozco que tiene un físico que hace que muchos hombres pierdan la cabeza. Sabía que el resto de mujeres no teníamos nada que hacer contra una persona así. Que Pilar estuviera allí, los descolocó a todos, parece", exclama enfadada.

Ruíz de la Prada califica su paso por 'El Desafío' como "sorprendente" y reconoce que nunca pensó que la obligarían a hacer un baile tan difícil y menos que "le darían un par de ostias". Esta noche se emitirá este programa y todos podrán ver qué ocurrió realmente, aunque la diseñadora indica que muchos brutos se han cortado.

Y en otras cosas, analiza cómo evolucionará la moda en la época post-covid. Para ella, el concepto que estará presente a partir de ahora será "lo digital", que también influenciará a las operaciones estéticas y el maquillaje.