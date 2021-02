La tele con Monegal: El busto de Bárcenas en El Intermedio

Hoy hablamos con Ferrán Monegal sobre el programa de 'El Intermedio' de ayer que recogió la historia de la confesión del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Nos cuenta que El Gran Wyoming, que se refiere a él como 'The Fucking Master of the Universe', tiene un busto suyo en el plató. Bárcenas también fue protagonista de otro programa, 'Al Rojo Vivo', donde se explicó que un periodista guarda un vídeo en el que se demuestran las acusaciones que vertió ayer contra su ex partido.

Y en 'El Hormiguero', la colaboradora, Yibing Cao, nos enseña el procedimiento correcto para hacernos una PCR rectal. Según ella, es como "si intentáramos cambiar una bombilla del flexo".