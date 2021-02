La tele con Monegal: El éxito del formato de El Hormiguero a pesar de la ausencia de Pablo Motos

El programa de ayer de El Hormiguero fue el 5º más visto de su historia. Muchos lo relacionan con su nueva presentadora sustituta, Nuria Roca, mientras Pablo Motos se encuentra confinado por el coronavirus. Hablamos con Ferrán Monegal sobre este suceso y nos cuenta que no hay que pensar que la gente prefiera a la periodista valenciana, sino que "es un programa con un formato tan consolidado que funciona incluso con otra persona al mando".

Además, analizamos la entrevista de Mamen Mendizábal a Iñaki Gabilondo en 'Palo y Astilla'. Monegal destaca la elegancia, honestidad y ética del periodista y recuerda una de sus declaraciones sobre el futuro de la prensa: "Los ciudadanos tendrán que buscar pozos de agua potable informativa entre tanta agua contaminada". No obstante, Monegal no cree que esto vaya a pasar y que preferirán quedarse en la no potable.