La tele con Monegal: La "esquizofrénica" respuesta de Rosell sobre la independencia

Ferrán Monegal nos cuenta en su sección de Julia en la onda qué le pareció la entrevista que Jordi Évole realizó a Sandro Rosell. Comenta que "mostraba el factor humano allí dentro" en el momento que habla de compañero de prisión como Luis Bárcenas, Ángel María Villa o Jordi Cruixat.

Sobre su respuesta en referencia a un referéndum por la independencia de Cataluña afirma que: "es una fórmula esquizofrénica para salir de la pregunta". El expresidente del FC Barcelona explicó que "si hubiese un referéndum votaría que 'sí'. Y si saliese el 'sí' me iría de Cataluña y si saliese el 'no' me quedaría".