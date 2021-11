La tesis de una campaña que apoya la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), recoge, tras una encuesta, que el 40% de las españolas no consulta con un especialista el método anticonceptivo. Ante este dato, abrimos consulta con la doctora, Isabel Serrano, miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y ginecóloga de referencia durante 40 años de la Federación de Planificación Familiar

"Estamos preguntando a través de esas encuestas sobre el uso de anticonceptivos en España, a la muestra de mujeres entre 15 y 49 años. Tenemos que darnos cuenta que hay muchísima parte de la población que usa el preservativo como método habitual. Hay que encontrar el equilibrio entre buscar la asesoría especializada cuando hace falta pero tampoco hay que medicalizar, de tal manera, que hay que ir a los médicos y a las médicas cuando es necesario y cuando es útil. Hay otros profesionales en otros marcos que pueden también asesorar", ha aconsejado la especialista.

"La anticoncepción se relaciona con la vida sexual de las personas, con el bienestar, con la prevención del embarazo, del aborto, de infecciones de trasmisión sexual... Sin embargo, hay veces que pensamos demasiado en especialistas, cuando existe una labor importantísima de los médicos de cabecera, de aquellos centros de Salud Sexual y Reproductiva y de los centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad", ha proseguido Serrano.

¿Dónde acudir si quiero empezar a tomar anticonceptivos hormonales?

Según la experta, estamos en un país donde hay grandes diferencias entre comunidades: "Si estoy en Cataluña o en Valencia y quiero que me receten anticonceptivos hormonales, iría a un Centro de Salud Sexual y Reproductiva, porque son centros con gran experiencia y con una gran especialización y empatía por las necesidades y los derechos de las mujeres. Si estoy en Madrid, resulta que esos centros prácticamente no existen, por lo que iría a mi médico del Centro de Salud. Sin embargo, si necesitamos otro método como un DIU o un implante, te mandarán a Ginecología y en ese intervalo de tiempo, pueden pasar unos meses, depende de donde vivamos. Por tanto, no hay una respuesta única para todo el Estado español. Debería haberla porque da igual donde uno viva o nazca, tendríamos que tener los mismos derechos y las mismas atenciones", ha denunciado la ginecóloga.

El uso de anticonceptivos en gente joven

Según Isabel Serrano, no hay que tomarse como una obligación acudir a una visita ginecológica desde edad temprana, salvo que se tengan determinadas patologías y ha insistido que, lo que tenemos que hacer, es tener espacios para la gente joven donde puedan ir a aclarar dudas. "Sí que sería bueno que tengan lugares de referencia donde acudir, donde alguien con una conciencia positiva sobre la sexualidad con respecto a la juventud, pueda informar, reforzar el uso del condón y les comente lo de los anticonceptivos. Esto es fundamental. Los especialistas de ginecología podemos decir que, aunque esto es una parte de nuestra especialidad, no somos la primera línea de atención de la gente joven", ha propuesto.

"La juventud tiene que usar bien el preservativo y aprenderlo, a ser posible, haciendo talleres y asistiendo a charlas que inciten a que se preocupen de su propia anticoncepción", ha continuado la ginecóloga.

"Es importante que el chico piense en su cuerpo, en su vida, en cómo protegerse... Y de la misma manera, que la chica, haga lo mismo. Por eso, recomendamos utilizar preservativos. Pero, si la chica quiere mayor seguridad, tampoco está de más que, aunque sean bastante joven, pueda utilizar hormonas, ya que está demostrado que son muy seguras para la salud", ha afirmado Serrano.

"El aspecto pedagógico dice que hay que esperar a que nadie te diga lo que tienes que hacer, por lo que hay que crear una gran educación sexual en chicos y chicas", ha concluido la especialista.