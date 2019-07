Susana Díaz: "Soy partidaria de la doble vuelta para evitar el bloqueo"

Susana Díaz fue entrevistada en Julia en la Onda. La líder del PSOE en Andalucía criticó la actitud de Albert Rivera y también de Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez : "Iglesias mira primero por lo suyo y la gente no entendería unas nuevas elecciones".

Susana Díaz fue entrevistada en Julia en la Onda, donde criticó la actitud de Albert Rivera tras la moción de censura: "Saqué la investidura en Andalucía con Rivera y Ciudadanos como socios. No entiendo lo que le ha pasado a Albert, sigo teniéndole aprecio, pero hoy no le reconozco. Mucha gente le votó como alguien que venía a dar una regeneración política, y ahora no le deben reconocer. Parece que ahora nacen para la confrontación, lo justifican todo y es capaz de tragar con ruedas de molino lo que pidan en la extrema derecha.

La líder del PSOE en Andalucía también opinó sobre las razones del cambio de Rivera: "Puede ser que se viera con posibilidad de ser presidente del Gobierno, no digirió bien la moción de censura. Al final da un balón de oxígeno a Casado, quien tiene gobiernos en Madrid o Murcia con malos resultados".

Sobre Pablo Iglesias y el intento fallido de acuerdo con Sánchez, Susana Díaz afirmó que está primando "el interés personal" del líder de Podemos antes del "interés general de España". "No quiero pensar que él impida por segunda vez que España tenga un Gobierno de izquierda. No lo van a entender muchos españoles que le han dado su voto para un Gobierno que consolide nuevos derechos. Estamos viendo que Pablo Iglesias mira por lo suyo lo primero. No va de esto. La gente no entendería unas nuevas elecciones".

"Nos une la política social, seguir subiendo el salario mínimo, seguir protegiendo a las personas, la vivienda... Todo lo que garantiza el Estado del bienestar. Y nos divide la posición sobre Cataluña", insistió Susana Díaz sobre Podemos. Además, comentó que Iglesias ha perdido "apoyo electoral" tras los comicios.

Susana Díaz también mandó un mensaje al PP en el que les pide "responsabilidad": "Ahora tienen que demostrar si quieren a España como los socialistas. Ahora deben demostrar que menos banderas, menos plaza de Colón y dejar a su país con Gobierno. Pero me da a mí que ese verdadero amor y responsabilidad, y con errores que también reconozco, solo lo hace el PSOE".

"Con Pedro Sánchez he pasado momentos difíciles, pero la relación es buena, de apoyo y de cariño. Soraya y Cospedal están fuera de la política, y yo apoyando a mi secretario general", comentó Susana Díaz sobre su relación con Sánchez.

Díaz insistió en que PP y Ciudadanos buscan que la investidura de Sánchez salga adelante con el apoyo de los independentistas: "España está atrapada entre el egoísmo de Casado y Rivera, y el egoísmo también de Iglesias por ver qué pasa con el reparto de sillones. España no se merece eso".

La líder andaluza habló sobre la sentencia que se aproxima por el caso de los ERE: "El proceso ha sido demasiado largo. El que haya hecho algo malo, que lo pague y sea pronto; que no pasen años hasta que se depuren responsabilidades. Y el que no haya hecho nada, que también se sepa antes. Me duele ver a gente honesta que lo está pasando mal".

Susana Díaz aseguró que quiere permanecer en Andalucía, pese a encontrarse en la oposición: "Sé que no es habitual quedarse en la oposición aunque ganes la elecciones, pero quiero estar en mi tierr. Soy la líder de Andalucía y no me corresponde nada más".

Por último, Díaz comentó que el Gobierno en Andalucía es "débil e inestable". "Cada vez que se resfría el acuerdo de las tres derechas, estornudan en Andalucía. Y no es bueno para Andalucía, porque queremos lo mejor para nuestra comunidad. Vamos a ejercer una oposición responsable, tenemos ilusión y fuerza para defender nuestra autonomía".

Aquí puedes ver la entrevista completa a Susana Díaz en Julia en la Onda: