Santiago Posteguillo: "Reconstruí la historia de Julia Domna con referencias cruzadas"

Es el autor que más novelas históricas vende en España. Pero no sólo eso, sus historias, además de aclamadas por el público, también lo son por la crítica. Ganó el Premio Planeta en 2018 con 'Yo, Julia'; ahora presenta la segunda parte de la historia de Julia Domna: 'Y Julia retó a los dioses' . Hablamos con Santiago Posteguillo en Julia en la Onda .

"Es una enorme responsabilidad ser un superventas", asevera Santiago Posteguillo (Valencia, 1967). "Uno siente vértigo y no quiere defraudar... lo que hay que hacer es convertirlo en un gran acicate para trabajar lo mejor posible", explica el novelista. Julia Domna fue la emperatriz más poderosa que tuvo Roma, y además de las dificultades de vivir en un mundo de hombres, también contó con la dificultad de ser siria, es decir, extranjera en aquella peligrosa Roma.

"Julia no se movía por moralidad, era una de las personas más pragmáticas de la historia", explica Posteguillo. El autor nos relata los actos a los que tuvo que enfrentarse Domna, una mujer que describían como "atractiva e inteligente": "Por el hecho de ser mujer no podía competir con sus enemigos hombres, por eso no duda en transgredir la moral o lo considerado como aceptable".

"La Historia la han contado hombres, por eso no hay un capítulo dedicado a Julia Domna en los libros de los grandes historiadores", explica Posteguillo. No obstante, a través de los libros dedicados a su marido Septimio Severo o a sus hijos, los emperadores conocidos con los sobrenombres de Caracalla y Geta. "El capítulo de la historia de Julia Domna lo reconstruí con referencias cruzadas", nos descrubre Posteguillo, que también nos explica que nadie se había interesado por la historia de Domna en mucho tiempo.

"El cambio entre la primera novela ('Yo, Julia') y 'Julia retó a los dioses' es que en la primera Julia está a la sombra de su marido, pero en la segunda, cuando fallece, ella emerge como la madre de dos coemperadores y aumenta su influencia", apunta el novelista.

¿Fue Julia Domna una buena madre, además de buena política y estadista? "Es muy improbable que si la novela la escribiera sobre Napoleón me peguntasen si fue buen padre, que no lo fue", reflexiona el autor. "Tuvo problemas con sus hijos, y los asumió... ¿Si el enemigo es tu hijo existe la victoria? Ella cree que sí: como estadista consiguió más éxitos que como madre", nos cuenta. "Asumió sus fallos como madre, incluso a riesgos de su vida", zanja Posteguillo.

SI JULIA LLEGASE A LAS PANTALLAS...

Posteguillo está escribiendo un guión para elaborar una serie documental que pretende descrubir a mujeres olvidadas del antiguo imperio romano: 'El corazón del Imperio'. ¿Y si Julia Domna llegara a las pantallas? "Úrsula Corberó podría interpretar a Julia Domna", bromea Posteguillo. Asegura que además de ser una gran elección, la actriz cuenta con la admiración de su hija.