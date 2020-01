Nuria Espert: "Solo se me puede reprochar el entusiasmo, todo lo demás te lo regalan"

Nuria Espert se encuentra en plena gira por Barcelona representando ‘El Romancero Gitano’. A sus 83 años y sigue dando lecciones. Espert está orgullosa de su carrera, “me lo he currado”, pero eso no te garantiza triunfar. También existe “el factor suerte”. “Le llamo suerte a estar desesperado y de pronto una mano te saca”.

La actriz Nuria Espert se encuentra en plena gira, y pese a sus 83 años, mantiene la fuerza y entusiasmo que le caracteriza. Ahora está representando en el Teatre Romea de Barcelona ‘El Romancero Gitano’ bajo las órdenes gran enamorado de Lorca, Lluís Pascual. A sus 83 años y sigue dando lecciones.

Nuria Espert comenta su amor a Lorca: "Ha revivido, no sé si solo porque los derechos de autor han terminado para él y la gente joven lo cambia, pero hay muchos grupos que hacen sus obras, sus poemas. Está tan vivo y viajando por el mundo…”.

Reconoce que de joven su pasión no era el teatro, era bailar. "Me convertí en actriz cuando comprendí que no sería bailarina". Afirma que "me gustaba con pasión, con tanta que la gente me daba clase sin cobrarme. Era una pasión profunda pero no iba por ahí la cosa".