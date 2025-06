Javier Carbonell: "El ascensor social está estropeado"

"El ascensor social está estropeado", ha advertido hoy el investigador Javier Carbonell en su conversación con Julia Otero en Julia en la Onda. El experto está especializado en juventud, desigualdad y extrema derecha, Carbonell analiza cómo el relato de la meritocracia se desmorona en una España donde estudiar ya no garantiza un empleo digno ni una vida autónoma.

"La meritocracia dice que si te esfuerzas, llegas. Pero el esfuerzo de quien parte con menos recursos vale menos. No hay suficientes buenas oportunidades para todos", explica. Aunque las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ofrecen algo de movilidad social, la mayoría del país permanece anclada en la falta de oportunidades.

La desigualdad no solo es económica: también es social, cultural y hasta geográfica. "No todos tienen una segunda o tercera oportunidad. El sistema no trata igual el mérito de todos", señala Carbonell, recordando que incluso las amistades influyen: "Tener amigos ricos es uno de los factores que más ayudan a ascender socialmente".

La derechización dentro de la juventud

Uno de los temas más llamativos de la conversación fue el voto joven a la extrema derecha. En España, por cada mujer joven que vota a VOX, lo hacen cinco hombres. Para Carbonell, esto es síntoma de un malestar profundo: "Hay una reacción ante el feminismo, sí, pero también hay frustración por una economía que no ofrece futuro".

La solución, insiste, no pasa por apelar a la responsabilidad individual, sino por políticas públicas que garanticen condiciones de partida más justas: "No se trata de dar lo mismo a todos, sino de corregir desigualdades. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad",