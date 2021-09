"Maixabel": Una película que muestra la colisión entre los etarras y las víctimas

Esta tarde en "Julia en la Onda" nos acompañan dos de los mejores actores de este país, Blanca Portillo y Luis Tosar, quienes protagonizan una de las películas que más ha dado que hablar en el Festival de de San Sebastián. Hablamos de la nueva cinta de la directora, Icíar Bollaín , basada en hechos reales, "Maixabel".

Con esta película, Bollaín recupera la historia real de Maixabel Lasa, la viuda del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado de dos tiros en la cabeza en el año 2000 por un comando formado por Ibon Etxezarreta, Luis Carrasco y Patxi Makazaga.

"La colisión de mundos entre las víctimas y los etarras es el centro de la película", ha apuntado Carmen Juan.

En la ficción, Luis Tosar es Etxezarreta. "He tenido personajes complejos pero retratar a Ibon ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho, con la responsabilidad añadida de que estamos representando gente real en la película", ha confesado el actor. "Y digo representando porque no estamos haciendo imitaciones de ellos, sino que hemos condensado en tiempo récord una historia que ha durado 20 años", ha puntulizado.

Además, Tosar, ha reconocido que: "En algún momento después de haber aceptado el papel, pensé que nos estábamos metiendo en un fregado gordo".

Mientras, Blanca Portillo ha asegurado que, interpretar a Maixabel le daba vértigo. "Empecé haciendo un estudio intelectual sobre el entorno, la época, el momento, el tema… Después me fui concentrando en el personaje. Me desplacé hasta San Sebastián porque el lugar manda y me atreví a ponerme delante de Maixabel. Le pedí permiso para hablar con su familia y sus amigo e intenté recabar todos los datos posibles para reconstruir los momentos fundamentales que condenan esa historia", ha explicado la protagonista. "Ha sido un viaje maravilloso, se me ha abierto la cabeza, el corazón y conocerla ha sido una de las mejores cosas que me han pasado", ha reconocido la actriz.

¿Cómo se ha acercado nuestra cinematografía a la historia del terrorismo de ETA? Lo repasamos con David Martos.

Maixabel, a viuda que aceptó encontrarse con el ex etarra que asesinó a su marido

Emocionalmente e históricamente es fundamental ese momento en el que una víctima de ETA se sienta frente al asesino. ¿Cómo fue para Portillo y Tosar interpretar esa escena?

"No conocía Luis, nunca he trabajado con él. Lo considero un actor fuera de lo común y siempre que le he visto en pantalla pensaba en lo difícil que era enfrentarse a esa mirada. Por eso, le propuse a Icíar la posibilidad de aprovechar el miedo de trabajar con él. No me encontré con Luis en todo el rodaje y le conocí entrando a grabar la escena", ha narrado Blanca Portillo.

"Ese momento es difícil de relatar. La ceremonia que se creó y las muestras de respeto que tuvo el equipo con nosotros las recordaré siempre. Fue uno de los momentos más inolvidables de mi carrera", ha concluido el lucense.