'La boda de Rosa', de Icíar Bollain, favorita a los Premios Feroz 2021 con 9 nominaciones

En la primera edición de los Premios Feroz, aquella que inauguró los grandes premios de los informadores cinematográficos de España en 2014, dos comedias lideraron las nominaciones -'Las brujas de Zugarramurdi' y '3 bodas de más'-; varios años después, cuando la ceremonia encara ya su octava edición, otra comedia con boda, 'La boda de Rosa', se ha convertido en la favorita de cara a la gala de 2021 con 9 candidaturas. Se celebrará el próximo 8 de febrero en Alcobendas, Madrid. La cinta de Icíar Bollain, que inauguró la pasada edición del Festival de Málaga y se atrevió a asomarse a la cartelera del año COVID en pleno agosto, consigue nominaciones a Mejor Comedia, Mejor Dirección, Mejor Actriz protagonista para Candela Peña, Mejores Actores de reparto en cine para Sergi López y Ramón Barea, Mejores Actrices de reparto en cine para Nathalie Poza y Paula Usero, Mejor Guion y Mejor Tráiler. Esta avalancha de confianza por parte de la prensa especializada confirma a la película como una de las más importantes en uno de los años más difíciles para el cine español.

Pero en las galas de premios de cine no solo hay que fijarse en la cinta más nominada, que en muchas ocasiones no ve materializado el triunfo en la noche de autos. Con 6 nominaciones van a la zaga 'Las niñas', la cinta de Pilar Palomero ganadora de la última Biznaga de Oro, y 'Akelarre', la película en euskera sobre brujas en el País Vasco del siglo XVII que firma Pablo Agüero y compitió en San Sebastián. Algunas curiosidades de la jornada de nominaciones, que han leído en Madrid los actores Inma Cuesta y Andrés Velencoso, pasan por 'El año del descubrimiento', el primer documental nominado a Mejor Drama en la historia de los premios, o la nominación de Mario Casas por 'No matarás' [hay que tener en cuenta que el actor tiene ya dos estatuillas, una por 'Las brujas de Zugarramurdi' y otra por 'Mi gran noche']. La lista nos deja también dobles nominaciones. Por ejemplo, la del compositor Roque Baños por la música original de 'Explota explota' y 'Adú'.

Otro doble nominado es un viejo conocido de los Feroz, nominado en cinco ocasiones pero solo ganador de una estatuilla por 'Vota Juan' en 2020. Javier Cámara consigue dos candidaturas, una en cine [por 'Sentimental'] y otra en series, precisamente por la segunda parte de la serie de TNT, 'Vamos Juan'. El terreno de las producciones televisivas deja una serie favorita, 'Patria', que cuenta con 7 nominaciones: Mejor Serie dramática y los actores Elena Irureta, Ane Gabarain, Loreto Mauleón, Susana Abaitua, Eneko Sagardoy y Mikel Laskurain. Con 6 nominaciones y muchísimas posibilidades de imponerse en la ceremonia cuentan 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen, y '30 monedas', de Álex de la Iglesia. Si clasificamos las nominaciones por plataformas ha sido un gran año para HBO, que cosecha 13; Movistar+ queda en segundo lugar con 9 y Atresplayer Premium se apunta las 3 de 'Veneno' [Mejor Serie dramática, Daniela Santiago y Paca 'La Piraña']; Netflix se conforma solo con una, la de Willy Toledo por 'Los favoritos de Midas', aunque cosecha otras dos en cine con Javier Gutiérrez y 'Hogar'... y con 'Orígenes secretos' en Mejor Comedia.

Los Feroz regresan a Alcobendas

En el acto de lectura de nominaciones de los Feroz 2021 ha participado también Rafael Sánchez Acera, el alcalde de Alcobendas, que ha puesto voz al anuncio de que los premios regresarán un año más a la localidad madrileña. Tendrán lugar de nuevo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, pero esta vez en formato teatral 'a la italiana', renunciando por el protocolo antiCOVID a las tradicionales mesas redondas de la gala, heredadas de los Globos de Oro. "Este idilio entre los Premios Feroz y la ciudad de Alcobendas se mantiene en el tiempo", ha dicho el regidor en rueda de prensa. "El año pasado muchísimas estrellas pasaron por nuestra ciudad, los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de sus héroes de pantalla. Queríamos repetir, además en un momento complicado para el sector". "Muchos nos preguntaban si nos íbamos a atrever con una gala presencial", ha añadido María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, "y por supuesto que sí".