Patria, analizada por los expertos de Onda Cero: esta es su opinión

A partir de este domingo, podremos disfrutar de 'Patria', la adaptación de HBO España de la exitosa y premiada novela de Fernando Aramburu sobre las heridas abiertas que la banda terrorista ETA dejó en España y el País Vasco a través de la historia de dos familias enfrentadas por el conflicto vasco. La plataforma lanzará nuevos episodios semanalmente hasta un total de ocho capítulos de una hora de duración.

HBO ha despertado una gran expectación en torno al estreno de la serie y su promoción no ha estado exenta de polémica. El primer cartel promocional de la serie dio mucho que hablar al mostrar en una pantalla partida dos trágicas escenas: una protagonizada por una víctima de ETA y otra por un etarra, acompañadas del mensaje: 'Todos somos parte de esta historia'. Esta equiparación visual de la víctima con el 'verdugo' ofendió a muchos usuarios que criticaron con dureza el cartel de HBO. ¿Qué opinan nuestros expertos de Onda Cero sobre esta polémica y el estreno de la serie?

Rafa Latorre: "El cartel es indefendible y la promoción una inmoralidad"

Rafa Latorre opinó en Más de Uno sobre el controvertido cartel. El periodista compartía las críticas a la promoción de HBO y consideraba "indefendible e inmoral" la campaña publicitaria. Asimismo, se preguntaba qué sabe de ETA "un chaval cualquiera de 15 años" y "cuánto creerá saber después de ver la serie", ya que, "una serie no es un libro de Historia".

Borja Sémper: "Buscan generar la controversia"

También se pronunciaban Borja Sémper y Eduardo Madina, nuevos colaboradores de Más de Uno, sobre el cartel en su sección de 'La ínsula'. Ambos coincidían en que no es la promoción de la serie más adecuada, pero consideran que podría tratarse de una estrategia publicitaria para generar controversia. Además, Edu Madina vaticinó que la serie será "un fenómeno" y llamaba a la calma a los más críticos porque ante todo se trata de "ficción" y por lo tanto no se puede aspirar a que sea un fiel reflejo de la realidad.

Fernando Aramburu: "El cartel de la serie me parece un desacierto"

El propio Fernando Aramburu, autor de la novela en la que se basa la serie, se mostró crítico con el cartel promocional de 'Patria'. El escritor atribuye la campaña de HBO a una estrategia de 'márketing' que en ningún caso comparte. "Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen", argumentaba el escritor.

David Martos: "'Patria' es una joya que no es equidistante"

Nuestro experto en cine y director de 'Kinótico', David Martos, también opinó en Julia en la Onda sobre la producción de HBO. Los dos primeros capítulos de 'Patria' se proyectaron el pasado 18 de septiembre en el Festival de San Sebastián y tuvieron una gran acogida del público. David Martos asegura que 'Patria' es "una de las dos series del año" y que una vez que la ves "la polémica queda en un plano muy pequeño". "Es una joya que no es equidistante. Hay que verla", señalaba nuestro compañero.

Aitor Gabilondo: "La ficción recorre las heridas que dejan los hechos, no lo que sucedió"

A pocas horas del estreno de 'Patria', David Martos ha entrevistado en su programa 'Kinótico' a Aitor Gabilondo, Elena Irureta y Ane Gabaraín, director y actrices de la serie. Gabilondo explica que fue él "el que quiso hacer una adaptación de la novela", porque le gustó "ver los la historia desde los dos bandos". Cuenta, además, que la "la ficción recorre las heridas que deja los hechos, no lo que sucedió" porque "eso ya lo cuenta los protagonistas y los periodistas".

Rubén Amón: "La novela de Aramburu ha destaponado el tabú de ETA"

Por último, antes de que se supiese que la novela de Aramburu saltaría a la pequeña pantalla, en la Cultureta, Rubén Amón, Rosa Belmonte, JF León, Guillermo Altares y Sergio del Molino, debatieron a cerca del auge de la literatura sobre el terrorismo vasco y de cómo ETA ha modelado el paisaje cultural en Euskadi.