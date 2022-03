Leo Sánchez, ganador del Oscar por 'El limpiaparabrisas': "Esto ayuda a que se sigan abriendo puertas y ventanas"

El productor español Leo Sánchez, ganador junto a Alberto Mielgo del Oscar al mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas', la primera vez en la historia de España que se han llevado el galardón en dicha categoría ha reconocido en 'Julia en la onda' que aún no lo han asimilado.

"Cuando me he despertado he visto el Oscar en la mesita y me he dado cuenta que es verdad, que lo hemos ganado, es un poco surreal porque todo pasa muy rápido desde que te dan la noticia. Es un no parar durante las 10 siguientes horas", resalta.

Para Leo Sánchez, que se ha declarado "fiel seguidor y oyente" de Julia Otero, el mejor momento de la noche es cuando pronunciaron el nombre del corto. "Cuando salí con Alberto a recogerlo, eso va a quedar para siempre", además, cuenta que tuvo la suerte de poder invitar a varios amigos y vivir esa gran noche con ellos.

Estábamos muy bien posicionados pero también el nivel este año era muy alto

Sánchez ha explicado que, pese a verse entre los favoritos, hasta que no ha escuchado el nombre de su corto no se ha visto con la estatuilla en la mano. "Las posibilidades estaban ahí y éramos conscientes de ello porque estábamos muy bien posicionados, pero el nivel estaba muy alto. Había cortos muy independientes, para adultos, y podía ir a cualquiera: uno intentaba mantenerse al margen", ha señalado.

El productor cuenta que el haber ganado el Oscar les ayuda a que se sigan abriendo puertas y ventanas y aspirar a nuevos trabajos. "En mi caso, y en el de mi estudio, trabajamos mucho desde hace años en la parte de animación para todos los públicos y esto nos ayuda a seguir trabajando más en esta temática".

En el caso de Alberto, que es el director, "va a notar más credibilidad de la que ya tiene dirigiendo en este tipo de animación más adulta y llevarlo a largometraje", resalta.

Sobre la agresión del actor Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar por una broma sobre su mujer, asegura que fue "impactante y desafortunado". "Me supo mal, porque en la comida a la que fuimos todos los nominados, conocí a Will Smith y me pareció una persona encantadora", indica. Además, explica que ellos lo vieron en una gala con más famosos, entre las que se encontraban las hermanas Williams, y cuando ocurrió se quedaron todos callados y con unas caras de asombro.