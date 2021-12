Inma Cuesta presenta 'El Páramo', la nueva película de terror de David Casademunt

El próximo 6 de enero llega a Netflix una película que pasó por el último Festival de Cine de Sitges. Se trata del primer largo de ficción de David Casademunt y su protagonista es Inma Cuesta, quien nos ha acompañado en 'Julia en la Onda'.

La actriz española ha confesado que siempre ha sido una fanática del cine de terror pero nunca había tenido la oportunidad de embarcarse en un proyecto así: "Me ofrecieron el papel cuando estábamos confinados, en plena pandemia. Cuando leí el guion y hablé con David, me entraron muchas ganas de participar en su propuesta. Esta película no es solamente una película de terror en sí, sino que habla de muchas cosas", ha desvelado Cuesta.

En el largo ha tenido la oportunidad de trabajar con Roberto Álamo, un actor sólido, que cuenta con veteranía y experiencia. "Roberto y yo ya habíamos trabajado juntos. Estuvimos en la serie 'Águila Roja', donde hacíamos de novios. Esta vez ya somos marido y mujer", ha dicho entre risas la actriz, quien ha reconocido que coincidir con Roberto siempre es un placer.

Además, Inma también ha querido reconocer el trabajo de Asier Flores, el actor que interpreta a su hijo en 'El Páramo': "Es un niño de una inteligencia abrumadora. A veces no es fácil trabajar con niños y con él ha sido un viaje muy bonito porque tiene mucha verdad. El trabajo crece con la mirada del otro y a mí él me lo ha puesto muy fácil. Fue un rodaje muy duro y fue un campeón", ha destacado.

Sinopsis de 'El Páramo'

El periodista de cine, David Martos, ha desvelado algunos de los ingredientes con los que ha arrancado 'El Páramo': "La película se desarrolla en una casa muy humilde en medio de una llanura en la España del siglo XIX. Allí vive una pareja, (Roberto Álamo e Inma Cuesta) con su hijo pequeño (Asier Flores). El padre de la familia instala una especie de postes coronados con osamentas de animales en los límites del terreno de la casa, señalando que más allá de esos límites, está la guerra. Allí fuera acecha el monstruo protagonista de un cuento", ha concluido.