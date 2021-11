La entrevista de Gonzo a Greta Thunberg en la nueva entrega de 'Salvados'

Pese a que ha encontrado en los medios de comunicación y en las grandes concentraciones de personas el escenario ideal donde poder mostrarle al mundo su discurso, no es frecuente ver a Greta Thunberg, la joven activista contra el cambio climático, sentada frente a una cámara.

Sin embargo, tras la cumbre de Glasgow, el equipo del programa de La Sexta, 'Salvados' consiguió concertar una entrevista con ella a la que acudió sola, en bicicleta, y en la que podríamos ver una cara poco frecuente de “la persona del año” de 2019 según la revista 'Time'. En el programa de hoy hablamos con Gonzo (Fernando González), el presentador del programa y el encargado de realizar la entrevista, sobre cómo es conocer de cerca al icono global del que todo el mundo habla.

El "cara a cara" con los líderes mundiales

En las últimas apariciones públicas de Greta, lejos de pasar desapercibida, la hemos visto dirigirse a los líderes mundiales acusándoles de haber “ahogado las esperanzas de los jóvenes con sus promesas vacías”. También reconocía que “no hay un planeta B, ni del “bla, bla, bla”” y que todo era culpa de su “inacción política”. La activista no se muestra optimista ante el futuro que nos espera y según ha reconocido Gonzo: “nos estamos acostumbrando a las consecuencias del cambio climático, estamos dejando de verlo como algo extraordinario”.

Greta y el Asperger

“Cuando me enteré del reconocimiento de la revista ‘Time’ estaba casualmente en el norte de España, de regreso a casa, almorzando en una estación de servicio” asegura la joven activista, aunque confiesa que no le supuso ninguna emoción especial: “cuando me dieron la enhorabuena contesté con un “vale”, y seguí comiendo”. Según explica Gonzo, esta “sorprendente reacción” ante un premio de semejantes características se debe al síndrome de Asperger que padece, y “del que habla con total normalidad, ya que para ella es como un superpoder que le ha ayudado a superar la depresión y el bullying que sufrió”.

La madurez "con apariencia de niña"

A la hora de hacer la entrevista, el periodista confiesa que se encontraron con una persona “con apariencia de niña”, pero que hablaba con una madurez “poco frecuente para las chicas de su edad, y que rompe con la idea de algunas personas de que es un producto pensado”. Entre las condiciones que pactó con los responsables del programa estaba que no hubiera traducción simultánea y que el lugar de encuentro estuviera cerca de la casa donde vive alejada de sus padres por su seguridad, ya que, “tenía una mañana liada”.

El futuro del icono mundial

Greta afirma que a sí misma “no se considera una líder” aunque sí cuenta con “una plataforma que no tiene todo el mundo” que le da una cierta responsabilidad. Sobre su futuro y el recorrido que tendrá su figura confiesa que “espera no verse en primera línea para siempre”, y mucho menos si es en el ámbito de la política que, según Gonzo, “rechaza completamente”.

