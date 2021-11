Greta Thunberg en Salvados: "Mientras los políticos sigan saliéndose con la suya, van a seguir igual"

Greta Thunberg, la popular y joven activista medioambiental, ha concedido su primera entrevista para un medio español en Salvados. Esta se rodó previamente a la cumbre que tuvo lugar recientemente en Glasgow y ha detallado que "dicen cosas que quedan bien delante del público, pero que luego en la realidad no hacen nada, todo seguirá como hasta ahora". Del mismo modo, ha criticado a los políticos por "saber perfectamente lo que hacen, nada".

La activista sueca se ha pronunciado al respecto del debate que ha surgido alrededor de las acciones climáticas y las supuestas pérdidas de puestos de trabajo en caso de ponerlas en pie. Ante ello, Thunberg es clara: "El reto es mantener el equilibrio y no dejar a nadie detrás. La justicia climática no es solo intergeneracional, también quiere decir que aquellos que trabajan, por ejemplo, en el sector del carbón, no se les puede dejar atrás. Y si no es real, entonces no es lo que reclamamos".

"Es extraño que se planteé, desde los sectores industriales de siempre, que es 'acción climática o puestos de trabajos', cuando en realidad es 'acción climática y puestos de trabajo o nada'", ha afirmado.

El principal problema es que no se trata el cambio climático "como una emergencia"

Los efectos del cambio climático se han visto con claridad en España con las más de 300.000 hectáreas forestales destruidas por incendios. Para Thunberg, el principal problema es que no se está tratando esto como "una emergencia" y por ello no se están buscando soluciones reales. "Si actuáramos como si la crisis climática fuese una emergencia, como se hizo con la pandemia de coronavirus, la gente lo entendería pero actuamos como si no fuera algo que necesita una solución urgente", ha relatado.

Sobre políticos como Trump o Putin que han manifestado abiertamente su rechazo a los discursos de la joven, ha reconocido que es "divertido" que gasten tanto tiempo hablando de ella y es precisamente este el motivo por el que a los seguidores de estos políticos no les gusta lo que han conseguido los activistas medioambientales.