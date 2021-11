David Bustamante y su faceta de actor como protagonista del musical "Ghost"

El musical, "Ghost" ha regresado a la Gran Vía de Madrid. La segunda temporada cuenta con novedades en el reparto, entre ellas que el papel de Sam, el protagonista, estará interpretado por David Bustamante.

"Me alegro de haber dicho que sí a este proyecto cuando me lo ofrecieron. En principio parecía una absoluta locura, algo imposible, pero sé que tomé la decisión correcta cada día que vengo al teatro, cada día que lo veo lleno hasta la bandera, que disfruto de unos compañeros increíbles... Creo que me estoy enfrentando quizás a la prueba más difícil de mi carrera, pero a la vez, la más bonita. Estoy disfrutando como un niño pequeño", ha confesado el cantante en "Julia en la Onda".

El cantante también ha admitido que cuando vio el texto y a lo que se enfrentaba, tuvo miedo: "Pasé casi cuatro meses estudiando interpretación, aprendiéndome el texto, las canciones, las coreografías… Absolutamente todo para estar conforme. Yo decía que si no me veía en el papel, no lo iba a hacer. Pero al final, me picó el bicho, estoy enamorado de lo que hago y vengo feliz al teatro, es otra forma de subirse a las tablas. Siempre me han encantado los retos, me gusta aprender y desde luego aquí lo estoy haciendo", ha asegurado.

Bustamante ha contado que, la historia que ahora interpreta, es muy importante en su familia: "Es la historia de amor favorita de mis padres. Además, he tenido dos perros, uno se llamaba Ghost y otro, Molly, como la protagonista. Es más, la banda sonora del video de mi comunión es la de la película… Es una película icónica como pocas".

El "espectacular" montaje de la obra

El montaje y los efectos especiales del musical juegan un papel importante ya que han sido diseñados por un mago: "Hay mucha magia. Es una superproducción increíble e impresiona mucho ver las reacciones del público ante cosas que pasan que son impactantes. Mi familia y mis amigos, que llevan muchos años viéndome hacer muchísimas cosas, se impresionan. Animo a todo el mundo que vaya a vivir la experiencia", ha concluido David Bustamante.