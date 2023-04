Carme Elías, sobre su Alzhéimer: "Tengo obsesión por tener una muerte digna"

La actriz Carme Elías ha publicado su libro 'Cuando ya no sea yo'. Convive con el Alzhéimer desde el año 2019. Ofrece sus testimonio para ayudar a otras personas y familias que pasan por la misma situación.

"Es uno de los motivos por los que acepté escribir el libro. Es una oportunidad de la que puede beneficiarse mucha gente, una forma de llegar a personas que no saben como tratarnos o desconocen lo perversa que es esta enfermedad", señala la autora que incide en que "aceptar una enfermedad degeneritva es difícil por eso comprendo a los que no están y agradezco a los que se han quedado. Pero no siento cosas malas a los que se han ido".

"Sufría pero no podía permitirme parar de trabajar. No me detectaban nada y pensaban que era ansiedad. Cuando llegó el diagnóstico lo entendí todo y pensé no estoy loca pero lo estaré. Tengo una obsesión por tener una muerte digna. Respeto a la gente que no está de acuerdo con la muerte digna. Pero hay enfermedades tremendas en la vida. La mía no es dolorosa, es espantosa de darte cuenta que vas marcha atrás. Cada vez eres menos tú y me cuesta cada vez más expresarme por ejemplo, aquí contigo. Cuando no reconozca a mis seres queridos, a eso no quiero llegar", reflexiona.