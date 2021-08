Baltasar Garzón: "Solicitaré al Estado español que me devuelva mi puesto como magistrado"

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado la razón al exjuez, Baltasar Garzón, afirmando que su inhabilitación hace 11 años no fue imparcial. El magistrado visita este martes 'Julia en la onda' y explica que "no debería" solicitar al Estado español la recuperación de su puesto porque debería producirse de forma automática, aunque si no lo hacen, lo pedirá. "Debe ser una reparación integral", recalca.

La decisión de la ONU destaca que los juicios contra él fueron arbitrarios y no se cumplieron los principios de independencia. Por ello, solicita a España que borre sus antecedentes y tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir. "Justamente lo más importante son las garantías de no repetición", manifiesta Garzón.

Una vez pronunciado el Comité, algunos sectores se preguntan si esto es vinculante. El magistrado apunta que "decir que no lo es es un desconocimiento del protocolo", ya que para el Estado sí lo es. Ahora el Gobierno tiene un plazo de 180 días para cumplirlo. Así, recuerda que el Tribunal Supremo no tiene que cambiar su sentencia, debido a que esta decisión solo apunta al Ejecutivo.

Bloqueo en la renovación del CGPJ

Se cumplen 1.001 días desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía haberse renovado. Garzón califica esta situación de "aberrante" e indica que "tendría que haber habido una dimisión en bloque". Además, ha responsabilizado directamente al PP de esto por "bloquear al máximo esta elección" y les insta a "recapacitar". Como consecuencia, "la independencia judicial está siendo cuestionada por haberse prostituido".

El drama en Afganistán

El exjuez también ha valorado la crisis que está teniendo lugar en Afganistán y ha criticado duramente el papel de EEUU porque "se ha tratado de más de un simple abandono". En este sentido, afirma que Rusia y China están avanzando internacionalmente, mientras EEUU "está en un declive importante".