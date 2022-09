Asprocan pone en marcha un proyecto para recuperar los bancales arrasados por la lava del Cumbre Vieja

El 19 de septiembre de 2021, la televisión canaria contaba en directo que el volcán de Cumbre Vieja había entrado en erupción en La Palma. Durante 85 días consecutivos, los palmeros vivieron una catástrofe natural que, un año después, les sigue afectando.

Entre los más perjudicados se encuentran los agricultores del plátano de Canarias, el principal cultivo de la zona, que además representa el el 40% de la superficie de la isla. Así lo cuentan cuatro testimonios, a quienes la vida les ha cambiado para siempre: “Para mi el volcán ha supuesto una pérdida económica, pero también una pérdida a nivel sentimental de una promesa que le hice a mi padre con referente a una serie de proyectos que tenía en mente, pero el volcán, a mí, me los cortó'', se lamenta José Antonio.

Por su parte, Fátima añade que cuando vio que el volcán explotó frente a su casa, nunca pensó que alcanzaría tal magnitud.

“Perdí mi casa, perdí unos apartamentos que tenía, perdí la bodega.. Prácticamente lo perdí todo”, dice Pedro Manuel, a quien se suma Agustín, que también perdió toda la cosecha de plátanos de la temporada, ya que “la parte aérea de la planta fue destrozada por la ceniza”.

La importancia del plátano de Canarias en La Palma

Pedro Manuel ha contado en Onda Cero por qué es tan importante el plátano de Canarias para La Palma. Y es que, para muchas familias, este producto fue su “salvavidas” en las épocas de carestía: “El cultivo del plátano es el que nos ha sacado de la hambruna”.

Otra de las trabajadores, Fátima, se pregunta cómo han podido sobrellevar tanto dolor: “Tienes que seguir la vida, aquí no se puede parar, no puedes enroscarte debajo de una manta, en la cama, y acostarte… Hay que seguir porque tienes gente a tu alrededor que te necesita. Tal vez, cuando termina el día y te paras, es cuando piensas en esos recuerdos que ya no tendrás y en todo lo que allí se quedó, pero no materialmente, sino lo vivido en el lugar”.

El sector platanero planea recuperar los bancales arrasados por la lava

Los productores del plátano de Canarias (Asprocan), junto con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, han puesto en marcha un proyecto para recuperar los bancales y que cada agricultor pueda hacerse cargo de su parcela. No obstante, también se espera que la Unión Europea (UE) destine fondos para esa recuperación de las zonas afectadas.

Ante este plan, José Antonio se ha mostrado optimista y cree que si el proyecto sale adelante, habrá motivos para la esperanza: “Es un proyecto que me parece bastante bueno con el tema

de los bancales, puesto que cada cual va a tener su propia propiedad de finca. Además, si el dinero prometido a nivel europeo llega, creo que esto sí será realizable”.

Ahora mismo, La Palma es una isla verde con una cicatriz negra, pero cuando esta vuelva a ser verde, los agricultores respirarán aliviados: “El día que lo veamos todo verde, y que los agricultores puedan ir a su finca y a su casa, se verá una sonrisa en la gente. Esperemos que algún día se vea”, concluye Agustín.