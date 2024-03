Anna Freixas: "La menopausia es algo natural que se ha medicalizado y dramatizado"

Sofocos, insomnio, sequedad vaginal, pérdida del apetito sexual, aumento de peso....son síntomas que la mayoría asociamos a la menopausia. Esta palabra fue utilizada por primera vez en 1816 por un médico francés que la definió como el infierno de las mujeres".

Sin embargo, hace 17 a√Īos, Anna Freixas, escritora, profesora de Universidad y una de las mayores expertas en el envejecimiento de las mujeres, escribi√≥ un libro con la versi√≥n "no oficial" de la menopausia que ahora se reedita.

"La versión oficial es realmente muy terrorífica. La califica como una enfermedad normativa en el 100% de las mujeres cuando es un proceso natural igual que lo es la menarquia", critica la escritora.

El problema, denuncia Freixas, es que algo que es natural "se ha medicalizado y dramatizado".

"Una gran parte de la versi√≥n oficial es la que ha escrito la clase m√©dica bas√°ndose en las consultas de mujeres que han acudido a ellos con alg√ļn signo que les inquieta, pero en esa versi√≥n no est√° las mujeres que no tienen ning√ļn signo, que no van a consulta y pasan la menopausia como cualquier otra etapa de la vida", asegura.

Seg√ļn explica la experta, la comunidad m√©dica nos ha hecho creer que la menopausia "solo es un proceso biol√≥gico relacionado con las hormonas", y "no es as√≠". "Es un proceso biol√≥gico en seres 'psicobiosociales'. Tenemos la menopausia en un contexto, en un cuerpo y en una vida. No se produce en un vac√≠o de significado", argumenta.

El negocio detr√°s de la menopausia

Asimismo, la escritora denuncia el enorme negocio farmacéutico y de belleza que hay detrás de la menopausia. "Las pensadoras feministas somos incómodas y por eso muchas mujeres han empezado a preguntar más sobre los efectos de medicalizar la menopausia".

Otra creencia arraigada en la sociedad actual es que con la llegada de la menopausia las mujeres "pierden valor", como si el valor de las mujeres fuera "estrictamente reproductivo".

Se trata de un pensamiento fruto de una sociedad patriarcal que atribuye valor a las mujer en base a su juventud y su belleza. "La menopausia suele ocurrir en torno a los 50 a√Īos. Por lo tanto, los 40 a√Īos restantes (aproximadamente) de la vida de una mujer son los mejores de su vida. Es una etapa de renovaci√≥n y de libertad", defiende la experta.

Anna explica, además, que la mayoría de las mujeres que han pasado la menopausia la valoran "muy favorablemente" como una etapa más de sus vidas.