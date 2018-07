El Gabinete: Felipe cumple 45 años

El Príncipe Felipe de Borbón cumple 45 años y lo hace en uno de los peores momentos de la monarquía española que se recuerdan. Además, las noticias del exterior no ayudan a apaciguar las aguas, ya que La Reina Beatriz de Holanda, ha abdicado en favor de su hijo. Además, se ha dado la coincidencia de que la Reina de Holanda y su heredero, tienen la mismas edades que el Rey Juan Carlos y el Príncipe Felipe. ¿Está preparado el príncipe de Asturias para ser Rey? ¿Las circunstancias del país y de su familia aconsejan acelerar el proceso? Por primera vez, según las encuestas, Felipe tiene más popularidad que Juan Carlos y tiene la agenda más cargada de la Casa Real.

Julián Casanovas nos comenta que España, ‘no es buen ejemplo para ver abdicaciones, no hay tradición como sí la hay en otros países. Tenemos una monarquía muy peculiar y excepcional porque todas las que desaparecieron en Europa desde 1910 a 1945, en ningún país volvió excepto en España. Aquí volvió porque un dictador, a través de una ley de sucesión, puso a un rey rompiendo la línea sucesoria’.

Pilar Rahola nos habla desde dos puntos de vista: En lo personal, de la Casa Real, me parece más dedicado a la profesión. Es lo más serio con Leticia y con la Reina y se ha preparado para el cargo. En la valoración política, tras haber pasado por una dictadura y ser la única monarquía recuperada en el S.XX es un pecado que pesará siempre y tendría que pasar por las urnas. La sociedad está lo suficientemente madura para que decida si esa es la institución que quiere que la represente.’

Jesús de Miguel: 'Si se hiciera un referéndum, la monarquía seguiría según las encuestas. Me parece bien la monarquía porque es la jefatura del estado y tiene a gente noche y día al servicio de la población de nuestro territorio. Da estabilidad, prestigio, apoyo del exterior, inversiones y comercialización. Lo que no podemos tener un Presidente que además sea jefe del estado. Lo bueno de la monarquía es que no pertenece a ningún partido'.