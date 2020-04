El cuaderno de Chapu: Sangría, sol y Covid-19’

Hoy después de unos días de Esperanza, ha subido de nuevo la cifra de muertos. También brotó la dama de noche y después le vino la ventisca asesina y traidora. Madrid aún calla en un silencio de nieve acostada. Hoy no ha venido ni la bulla de los gorriones, ni la collera de las tórtolas de ojo estático, ni el repartidor.

Solo habla el Gobierno con el racarraca de lo de mira lo bien que se está haciendo todo. María José Montero dice que todos los países quieren copiar a España. Mi Españita, envidia del mundo. Sol, sangría y Covid.

Hoy en la sitcom de No se podía saber,se ha publicado que el gobierno no cerró la exportación de material sanitario hasta el día 15 de marzo.

Mi escena favorita es cuando echan la culpa a toda la sociedad de no advertir la pandemia. Si es que esto no lo vio nadie, eh. Usted sesora, ¿acaso cerró usted las fronteras? ¿Usted no se queje que el 3 de marzo estaba buscando un traje para la comunión del nieto?, Eh, señora, ¿es que no recibe las advertencias de la OMS?

Dicen que vamos a desescalar, pero antes tenemos que tejer una cuerda. Para volver a la calle tendremos que hacer millones de test para saber quiénes son inmunes. Dicen que vamos a contar a los inmortales y aún no somos capaces de contar los muertos.