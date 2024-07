Julia Otero: "Millones de franceses se preguntarán cómo es posible que la Quinta República vote a la extrema derecha"

¿Quién lo diría? Hablando de lluvias, de frentes, de chubascos y estamos estrenando el mes de julio. Hoy, en lugar de hablar de Marine Le Pen, será Kylian Mbappé el protagonista, que supongo que como millones de franceses, se estará preguntando cómo es posible que la Quinta República vote a la extrema derecha olvidando los valores de su fundación.

No podrá decirse que él no intentará evitarlo porque se mojó y mucho. Veremos si vuelve a pronunciarse durante esta semana antes de la segunda vuelta de las legislativas, que son el próximo domingo. De momento, ahí están. No todo es aún irremediable, así que algún Gabinete habrá que dedicarle esta semana, seguro.