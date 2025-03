Julia Otero: "Hasta las narices de que nos digan que para feministas, nuestras abuelas"

Ya están aquí las feministas, dirán algunos. Entre nuestros oyentes, pocos, pero que tenemos oyentes muy majos. Pero alguno habrá que lo piense. Pues sí, oiga, aquí estamos hasta las narices de que nos digan que esto ya está, que qué más queremos, y que para feministas, nuestras abuelas. Manda huevs, señor Feijóo.

A los derechos de las mujeres les pasa como a la democracia liberal, que no hay que darlos nunca por conseguidos para siempre. Porque luego viene el susto o la muerte. La fachosfera está muy envalentonada, el malismo está de moda y ya sabemos qué significa eso para la mitad femenina de la población.

Por de pronto, en las elecciones más recientes, las de Alemania, vimos como los hombres jóvenes votaban mayoritariamente a los neonazis y las mujeres jóvenes a la izquierda. O sea, no solamente nos toca salir al mercado laboral cada mañana, volver a casa, cuidar a la prole y a los mayores, preparar los tuppers del día siguiente, sino que además nos va a entrar en el sueldo, siempre más bajo, defender la democracia de Occidente.

No me digan que no es extenuante lo nuestro. Este programa presume de ser la revolución de la alegría. No lo olvidamos. Pero cuando hay que reivindicar, también nos arremangarnos.