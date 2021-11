¿Es rusa de verdad la ensaladilla rusa?

La ensaladilla rusa es uno de las elaboraciones más importantes de la gastronomía española, pero su popularidad no solo reside en nuestro país. La realidad es que existen centenares de formas de comer la ensaladilla dependiendo del lugar en el que te encuentres o los ingredientes de los que dispongas, y eso la convierte en uno de los platos más expandidos a nivel mundial.

La parte menos rusa de la ensaladilla

Sin embargo, el origen de esta elaboración siempre ha dado lugar a la duda, ya que muchas personas tienden a pensar que el hecho de que adquiera la denominación "rusa" en su nombre, la sitúa directamente en el gigante país europeo, cuando en realidad no es así.

Según nos cuenta Ana, nuestra Biscayenne, la receta original de la ensaladilla proviene de un concinero belga afincado en Moscú, Lucien Olivier, que, a finales del siglo XIX, popularizó su particular forma de elaborar una ensalada que conviritió a su restaurante, 'El Hermitage', en uno de los restaurantes de alta cocina más famosos de la ciudad. La receta, que según Vega, "se llevó consigo a la tumba", y que según algunas fuentes consistía en la mezcla de algunas hortalizas con caviar, perdiz, cangrejo y trufa, entre otros, aliñado con una misteriosa salsa a base de mayonesa, mostaza y aceite.

Inglaterra, el origen real de la ensaldilla

Sin embargo, este popular cocinero belga no fue quien inventó la receta, como podemos llegar a pensar, si no que simplemente se limitó a popularizar, como nos cuenta Ana, "la versión particular" de un plato que ya existía y que provenía, nada más y nada menos, que de Inglaterra. Allí, el jefe de cocina de la reina Victoria ya llevaba varios años cocinando una "ensalada rusa" que consistía en la mezcla de hortalizas cocidas aliñadas con mayonesa y que presentó en la nueva sede de la Royal Exchange en octubre de 1844.

De hecho, Vega nos cuenta que mucho antes de que el famoso Olivier comenzara a ser reconocido, la receta de la famosa "russian salad" ya había aparecido redactada en el recetario "The Modern Cook", publicado por el chef Charles Elmé Francatelli en Londres. Esta elaboración, que ya incluía langosta, anchoas, atún, cangrejos y gambas, ya era una realidad en Londres, y, cómo vemos, tenía un parecido muy razonable con la ensaladilla rusa que conocemos en España.

Una elaboración apta para todo tipo de bolsillos

Para Ana Vega, el nombre de esta elaboración siempre se ha popularizado "no según el lugar en el que se elabora, ni por quien, sino por la procedencia del ingrediente principal", ya que "admite muchas versiones". Y es que la ensaladilla rusa en una elaboración muy versátil, capaz de adaptarse a todo tipo de bolsillos.

"En su momento se llamó "ensalada rusa" y se consumía mucho en las grandes comidas de alta clase social, que añadían caviar o cangrejo real", sin embargo, a su vez, "era muy frecuente verla en las mesas más humildes, que sí que la conocían como ensaladilla rusa", nos explica Ana Vega.

Málaga, la ciudad española de la ensaladilla rusa

En España destaca la provincia de Málaga en la elaboración de nuestro plato estrella de esta semana, "ya que siempre se llevan todos los premios del Campeonato Nacional de Ensaladilla", lo que, asegura, "nos hace plantearnos si debemos dejar que se presenten otros años".