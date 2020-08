Elena Neira: "El consumidor pide acceder al contenido virtualmente desde cualquier dispositivo"

"Hay una nueva pantalla que está cambiando nuestra manera de entretenernos, de informarnos, de aprender, porque el nuevo entretenimiento ha trasformado al espectador", dice Elena Neira, especialista en televisión digital y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, en su libro ‘Streaming Wars: La nueva televisión’.

Y es que la televisión ha sufrido un cambio en apenas 10 años "absolutamente sorprendente", comenta la autora en JELO en verano. Porque estas nuevas tecnologías que permiten ver contenido de otra manera "ya no son cosa de los jóvenes, sino que han conquistado virtualmente a toda la familia".

Neira recuerda que "hace un año todos los medios de comunicación se llenaron de titulares de que probablemente 'Juego de Tronos' se convertía en la última serie de televisión que veríamos de esa manera", es decir, congregando a tanta gente en un mismo día y a una misma hora. "Cada vez es más difícil encontrar a una persona que esté viendo lo mismo que estés viendo tú, y al mismo ritmo", añade.

La oferta cada vez es más amplia y ha más opciones para su visualización, lo que hace que "las audiencias se estén fragmentando", dice la especialista en televisión digital. "Es algo que preocupa mucho a los propios medios, pero que cada vez es más una realidad".

Internet ha facilitado la aparición de un nuevo modelo de servicios de transmisión que se conoce como OTT (Over The Top o de transmisión libre), concepto que la autora desarrolla en su libro. A dicho modelo no se le pide tantos requisitos, ya que pueden transmitir sin necesidad de tener una licencia para hacerlo.

El término de "espectador" se ha cambiado por el de "consumidor", el que, según dice Neira, "exige que la televisión sea liquida: que tú seas capaz de acceder al contenido virtualmente desde cualquier dispositivo".

La profesora de la Universidad Oberta de Cataluña explica que "este nuevo ecosistema de múltiples pantallas ha obligado a estos nuevos operadores a tener aplicaciones para todas la pantallas". Sin embargo, y a pesar de que la televisión ya no es la única pantalla de los hogares, "las personas siguen prefiriendo las pantallas más grandes", por su calidad, y el "visionado compartido".