Whatsapp integra mensajes por voz con un solo toque

El nuevo sistema de habla por voz 'Push to Talk' no tiene límite de tiempo ni será necesario enviar varios archivos para contar por completo lo que desee. El ceo de WhatsApp ha explicado que es posible enviar los mensajes con solo un toque del dedo, dejándolo pulsado, y al soltar se envía solo sin tener que hacer nada más.

WhatsApp, la plataforma de mensajería instántanea que hace muy poco consiguió llegar a los 300 millones de usuarios en todo el mundo, ha actualizado su aplicación para integrar mensajes por voz. Esta nueva herramienta permite grabar mensajes de voz de forma interna en la aplicación con un botón específico en la barra de escritura.

El alcance de WhatsApp es increíble, si lo vemos en términos de cifras, tal y como ha apuntado el CEO y co-fundador de la compañía, Jan Coum: 300 millones de usuarios en todo el mundo. Alemania, México, India y España tienen ya 20 millones de usuarios cada uno. Se envían 11.000 millones de mensajes y se reciben 20.000 millones cada día, compartiendo un total de 325 millones de fotos, también cada día.

Debido a este gran alcance, era el momento de que WhatsApp anunciase una gran novedad. El nuevo sistema de habla por voz Push to Talk es más cómodo y completo que el antiguo envío de mensajes de voz, que funcionaba con la aplicación grabadora externa del 'smartphone'. Además, este sistema no tiene límite -ni mínimo, ni máximo- de tiempo, por lo que el usuario no tendrá que correr para acabar su mensaje, ni tendrá que enviar varios archivos para contar por completo lo que desee.

Hay que destacar la sencillez con la que ha sido diseñada la herramienta, cuyo botón se encuentra donde también está el sobre para enviar mensajes de texto. Dicho botón tiene forma de micrófono y aparece siempre y cuando el usuario no haya escrito nada. Así, es posible enviar los mensajes con solo un toque del dedo, dejándolo pulsado, y al soltar se envía solo sin tener que hacer nada más; también es posible descartarlos directamente deslizando ese dedo hacia la izquierda mientras se graba.

"La función de mensajería de voz de WhatsApp es un proyecto personal que llevamos varios meses diseñando cuidadosamente", dijo Koum. Además, el CEO asegura que la gran novedad, sin duda, es el sistema de un solo toque, sin tener que recurrir a un segundo botón de envío una vez grabado el mensaje. Es cierto que WhatsApp tendrá que competir con otras plataformas como la de Facebook Messenger, que ya permitía enviar mensajes con voz desde hace tiempo, pero la diferencia entre estos dos, por ejmpelo, es que Facebook necesita tres toques, como mínimo, para enviar un mensaje de audio.

"El número de toques importa", afirma Koum en declaraciones a All Things D. "La gente quiere poder enviar un mensaje a la vez que camina", ha puesto como ejemplo. Asimismo, comenta que también es necesario que el usuario sepa que su mensaje ha llegado, que ha sido escuchado, por lo que añaden un cambio en el icono del micrófono (que se pondrá azul) cuando el receptor haya reproducido el mensaje.

La herramienta ya está disponible en todos los sistemas operativos (iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone y Nokia) de prácticamente todos los mercados y tan solo hay que actualizar la aplicación. Esta es una de las características de WhatsApp que le posicionan en una buena posición en el mercado, que siempre intenta sacar sus actulizaciones de forma simultánea para todos los dispositivos.

Koum espera que la herramienta tenga el éxito esperado, ya que según él mismo afirma: "En el equipo no creemos que la mensajería sea aburrida. De hecho, estamos muy ilusionados con este nuevo cambio".