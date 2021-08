Daniel López Velasco: "No hay otro continente con la luz que tiene África"

Es un hombre que cuando pasa por los controles de aduanas, los guardias le saludan porque ha recorrido el mundo y medio. Hablamos, como cada viernes, con Daniel López Velasco, quien nos cuenta su experiencia en África, un continente que todo el mundo que lo visita dice que es una pena que la luz no sea un souvenir: "Es difícil de describir con palabras. No hay otro continente igual. Llama mucho la atención el cielo"., ha afirmado el viajero.

Nos vamos hasta Uganda, donde López Velasco, ha dejado su huella. Allí, se encontró con los grandes gorilas de la montaña: "Son unos seres imponentes, muy familiares y tener un macho de espalda plateada rodeada de crías y verlos interactuar a tu lado, es algo que no se te olvida de la memoria nunca. Es una de las experiencias más bonitas que he vivido".

Sin embargo, hay otros bichos más pequeños y molestos: "En mi primer viaje al país, empecé a notar que tenía picaduras que se me empezaron a infectar. De repente, me salió un gusano grande, vivo y blanco que había cavado un túnel en mi piel". Algo que fue bastante doloroso para él: "Sacarme unos gusanos que me estaban comiendo la piel fue impactante".

También hablamos de la cigüeña pico zapato y del Indri, una especie de primate que "provoca un sonido muy evocador. Me transporta a las pocas selvas lluviosas que hay en Madagascar", ha reconocido Daniel.

¿Dónde podemos encontrar tiburones blancos cazando leones marinos? El viajero nos lo ha descubierto.