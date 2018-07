Javier Ábrego: 'No concibo hacer radio sin estar en contacto con el oyente por las redes sociales'

¿Qué significa para ti trabajar en una emisora como Onda Cero?

Qué gran pregunta. Onda Cero nos lo ha dado todo y el equipo está muy orgullosos de que se hayan fijado en nosotros para una franja tan importante en verano. Una emisora líder en todos los sentidos con un gran equipo detrás. No podría estar más feliz.

Dígame que conexión hay entre internet y la radio, cree de hecho que hay una totalidad de internet en la onda?????

En mi opinión personal te diré que yo no concibo otra forma de hacer radio que no sea estando en contacto permanente por Internet con los oyentes. Hoy en día cualquier programa está casi permanentemente conectado a través de Internet con su audiencia. El gran reto según mi punto de vista es el de escuchar realmente al oyente antes del programa, no sólo durante y después.

¿Crees que se le tendría que dar más importancia a un programa como éste, de nuevas tecnologías, en la parrilla televisiva y radiofónica nacional?

Hemos tenido ya contactos para hacer Internet en la Onda en TV y puede que en la temporada que viene algo hagamos. El hecho de que se haya confiado en este equipo para una franja horaria tan importante no llena de orgullo y nos demuestra que Onda Cero se toma en serio las nuevas tecnologías. Nuestros oyentes están en todo España y en cualquier parte del extranjero, no hay nada más gratificante que eso.

Enhorabuena por el programa!! Vais a mandar algún día a Ugalde a correr los sanfermines micro en mano??

Qué gran pregunta!! Siempre toca hacer algunos programas en Pamplona durante San Fermín, son unas fiestas espectaculares que no se pueden resumir en palabras. Ugalde es un campeón, micro en mano entrevistando a tuiteros en San Fermín, un gran trabajo. No creo que le mandemos al encierro aunque nunca se sabe.

Hola Javier, enhorabuena por el programa, nos tenéis pegados a laradio ya todo el verano jaja. Mi pregunta es más profesional: creesque el periodismo es mejor con las redes sociales? Saludos y Gracias.

Gracias Ignacio, me encanta ver comentarios como el tuyo de gente que se ha vuelto a aficionar a la radio con Internet en la Onda. Respondiendo a tu pregunta te diré que sí; las redes sociales pueden ayudar mucho a los periodistas y, aunque algunos no las utilizan bien, en la mayoría de los casos suma. Otra cosa es hacer como Pedro J. y usarlas para vender sus productos, cosa que tampoco me parece mal del todo ya que a más ventas más periodistas podrán contratarse. Pero es importante aclarar que las redes sociales son una herramienta más que hay que usar con el mismo rigor que otras, las redes no hacen bueno al periodista ni periodista a cualquiera.



QUE COSAS HABÉIS PUESTO NUEVAS ESTE AÑO?

Uff, tenemos muchas cosas. Una que me está gustando mucho son los relatos 2.0 de Mordak, estamos recopilando muchas continuaciones al cuento y me encanta. Se trata de un cuento escrito por los usuarios del programa, ellos lo van continuando poco a poco y, aunque nosotros le damos sentido y tenemos ya cosas escritas, es algo muy atractivo. También te diré que a la gente se le va mucho la olla con este cuento... ya verás.

Crees que existe una burbuja en el emprendimiento digital? Gracias Javier

Creo que en general hay un desgaste brutal de la palabra emprendedor. Nuestros políticos se han afanado en pronunciarla por activa y por pasiva cuando muy pocos de ellos han creado empresas o ni si quiera ha trabajado en temas no relacionados con la política. Si además luego le añades el calificativo "digital" tenemos una combinación explosiva. No creo que sea una burbuja, pero sí creo que los emprendedores en este país (digitales o no) han de ser tomados en serio y no como se está haciendo hasta ahora. En el programa nos hacemos eco siempre de iniciativas emprendedoras relacionadas con Internet, queremos ayudar a la gente y darle visibilidad. Nuestros políticos están poniéndoselo muy difícil a los emprendedores, una pena y, aunque generalizar está mal, creo que en este campo si generalizas abarcas a la mayoría de "los culpables".



Desde mi punto de vista estáis atrayendo a la radio a una audiencia que no escuchaba nunca la radio, jóvenes y frikis (en el buen sentido) cómo lo hacéis?

Hombre! Qué gran combinación. Nuestro mantra es muy claro: éste es el programa del oyente, lo que ellos dicen se estudia y se decide hacerlo o no. Me han dicho muchísimas veces que nuestra audiencia es "nueva", es decir, que no escuchaba la radio antes. De hecho recibo siempre muchos tweets dándonos las gracias por "descubrir" la radio a mucha gente. Es todo un orgullo.

Qué sección que hayas tenido o que tengas en el programa es tu predilecta??

Bueno, en realidad todas son muy buenas. La que hace Maite Muruzábal sobre el Internet del Buen Rollo me gusta muchísimo, además Maite ha rechazado otras colaboraciones muy importantes para seguir en el programa. En general no tengo una sección predilecta porque todas son muy buenas jeje. Me gusta esa combinación de buen rollo, cachondeo y Social Media que tenemos en el programa. Hemos dado con la tecla correcta creo yo.



Para mi sois sin duda el mejor programa de radio que hay, no sólo porque habléis de internet pero también porque sois muy amenos, cómo se consigue esto en un equipo

Gracias, me encanta tu mensaje, se lo trasladaré al resto del equipo. Somos un equipo muy joven que nos hemos visto de pronto abrumados por el éxito en la radio, pero nada ha cambiado. No porque tengamos un programa de éxito hemos hecho cosas diferentes, somos los de siempre con muy buen rollo y grandes ideas. Una de las cosas más importantes en el equipo es que TODOS tienen voz, todos pueden opinar sobre lo que sea y esas ideas luego se plasman (o no) en el programa, pero todos saben que tienen voz. A mí como director me toca a veces rechazar algunas ideas, cosa que es muy dura, pero a veces no hay tiempo suficiente.

Puedes vivir sin Internet? Te sigo en Twitter y te veo muy activo, además casáis muy bien las redes sociales con la radio y no es nada fácil. Saludos grandes!!!! Responde a esta pregunta por favor campeón.

No, no puedo vivir sin Internet. La vida sin Internet es otra cosa, nos hace más fácil todo y nos hace descubrir cosas maravillosas. Gracias por tu mensaje y muchos saludos para ti también, gracias.

Onda Cero es una radio muy internetera, hay otras que no lo son. Qué destacas de la estrategia de Onda Cero en medios sociales?

En Onda Cero escuchamos mucho al usuario, además le hacemos partícipe de cada programa. Además en la web siempre hay espacios para que colaboréis y enviéis vuestras opiniones. Me encanta ver que la radio en la que trabajo tiene tanta que decir y tanto que escuchar/aprender.

Son los Community managers necesarios en las empresas?

Respuesta Corta: Sí. Respuesta Larga: Sí, pero no es una isla en mitad de la organización, es la misma organización. Si cuando hablas con una empresa a través de Twitter en realidad estás hablando sólo con el Community Manager, casi mejor llama por teléfono o manda un fax, será mejor. El Community Manager es el enlace entre los usuarios y la empresa, a todos sus niveles. No podemos ser ciegos y sordos. Eso sí, un Community Manager bueno cuesta dinero, si pones a alguien barato sin experiencia estarás menospreciando a tu comunidad, la considerarás "el mal necesario" y el Community sí será una isla.