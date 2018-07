sin riesgos climáticos

Les voy a contar algo inédito, principios de diciembre y no hay ni un solo aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, sobre avisos por riesgos climáticos.

Hoy apenas lloverá, cuatro gotas al oeste de Canarias y precipitaciones débiles en el Estrecho y Ceuta. Apenas viento, se calma hasta la tramontana, salvo el Levante en el estrecho. No hay ni nubes, hemos puesto algunas pintadas en el sureste y litoral mediterráneo. Y nieblas mañaneras que me daba vergüenza. No caerá ni un copo de nieve, ni en los pirineos a 2.000 metros y hasta nos hemos cargado los avisos por temperaturas bajas, heladitas en la meseta norte y el interior, zonas montaña. Hasta en Baleares cerrarán los paraguas y verán los huevos fritos. 4 de diciembre, Santa Bárbara se menta solo cuando hay tormenta. Hoy no tenemos ni truenos.

elborrascas@ondacero.es su correo del tiempo, Les cuenta que hasta los embalses en pleno otoño pierden más de medio punto y se quedan con el 65,7 % de ocupación.

Temperaturas. Que se preguntan, si vamos camino de la navidad hasta en Estepa, Sevilla,20 grados. Conciertazo de Huevos Fritos en Boadilla del Monte, Madrid, 15 grados para despedir a todo un Clásico Popular, Fernando Argenta. Que llegó a conseguir hasta que el borrascas gritará y hoy es la Firma ¡Viva la Música Clásica!.