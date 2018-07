Indignación por las tasas judiciales

MADRID ARENA

DAVID: No entiendo para que se hace una comisión de investigación si se pueden evitar comparecencias de implicados y no presentar todas las pruebas. Así ¿qué conclusiones se pueden sacar? Como siempre nadie tiene la culpa... ninguna dimisión entre los que gestionan y ninguna intención por saber la verdad de la oposición. Creo que la clase política se ríe todos los días de la ciudadanía.

TASAS JUDICIALES:

JOSE ANTONIO: tasas judiciales, ya que si sigue adelante, que alguien me explique cómo podré reclamar los dos años que llevo sin cobrar la fruta que dan mis árboles y otros han vendido y cobrado ya, ¿si no tengo ingresos, no podré ir a reclamar a los tribunales?. ¿no será que quieren ayudar a sus amigos los grandes empresarios y terratenientes?, ¿o acaso piensa Gallardón que con callos en las manos no se debe entrar a los juzgados?.

ANA: Yo no estoy oyendo que la gente de la calle, ni los abogados de oficio se este quejando de las tasas. Solo oigo quejarse a los abogados de contrato y los jueces. ¿No será que le estan viendo las orejas al lobo y que se están dando cuenta de que van a perder la barbaridad de dinero que cobran por casos y sentencias de las cuales y hablo por experiencia da la sensación de que Juez, abogado acusador y abogado defensor estan todos de acuerdo para llevarse la cartera llena?

GONZALO: Igual a Gallardón le han matado las formas pero el fondo creo que es lo que vale. Menos pagas extraordinarias, más horas de trabajo, menos días de asuntos propios eso es lo que duele no lo que se cobre a los ciudadanos por las tasas. A mi me fastidia más lo que pago por cruzar la puerta de un despacho de abogados que la tasa que tengo que pagar.

TOMÁS: PAGA EXTRA FUNCIONARIOS. España sigue siendo un país de pandereta. Ahora resulta que con argucias legales hay administraciones, que SI PAGARAN LA EXTRA A SUS FUNCIONARIOS, además de conseguir lo que a los funcionarios del Estado se les quita. La Comunidad Autónoma de Navarra, paga la extra a los suyos. El Ayuntamiento de Barcelona, además de pagar también la extra a los funcionarios municipales, que no son pocos, han cedido en la concesión de DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS Y TRAS PREBENDAS QUE A LOS DEL ESTADO SE LES QUITA Y SIN POSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN. !!!!CÓMO PARA NO ESTAR HASTA LAS NARICES LOS DE JUSTICIA¡¡¡¡¡

AITOR: creo que los funcionarios llamarían más la atención si en vez de parar 1 hora (que serán 2 horas si la juntamos con el descanso del café) adelantarán unos cuantos procesos judiciales... eso sí que llamaría la atención !!! Y puestos a protestar... ¿por qué no piden que se simplifiquen los procesos judiciales y la demora en el tiempo de los mismos?

FELICITACIÓN DEL CONGRESO

JUAN: Como tu dices Carlos, en España hay mas tontos que botellines, si estos tienen hijos que y llevan su ateismo consecuentemente, ¿qué les diran de los reyes magos? ¿qué son los hombres de negro?, todos los años el mismo coñazo, que cansinos los tios, la Navidad es una fiesta religiosa per se, estos son los que quieren estar en los problemas reales de la gente.

PASIÓN DE CATALANES

XAVI: Dice Durán i Lleida que el sistema de “inmersión lingüística” está tan integrado en la sociedad, que lo hace intocable. Sí, sí, tan integrado está, que tanto el sr. Durán i Lleida como los cientos de sus furiosos defensores (periodistas, políticos, actores…) evitan muy mucho que sus hijos lo disfruten, y los llevan a colegios privados, en algunos casos muy selectos y caros. Esa si que es toda una declaración de principios sobre lo que piensan de la escuela pública y de la inmersión lingüística.

MÁS

JOSE: Para prima de riesgo los 18 puntos de déficit de nuestros escolares con respecto al resto de europeos.

MÁS:

ALFREDO: A la pequeña empresa y a los autónomos se nos pide imaginación para salir adelante pero la BANCA y las GRANDES MULTINACIONALES despiden personas y reducen los sueldos. ¿Estas son las soluciones imaginativas que tanto predican? Es una vergüenza

INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO:

FRANCISCO: Obama ha pedido a Apple que fabrique parte de su producción en EE.UU., y van a fabricar un modelo de portátil que supondrá el 7% de la venta total de la empresa. Si Rajoy le pidiera a D. Amancio Ortega que fabricara el 7% de su producción en España, y lo consiguiera, bajaría bastante el paro en nuestro país.

EMILIO: Aquí somos muy graciosos con el rescate. ¿Por qué no miramos un poco a los paises rescatados? Como vengan los de negro y nos bajen un 30% las pensiones y demas sueldos, nos vamos a reir de verdad.

IBERIA:

ANTONIO: A mi lo que me parece curiosos , ha pasado tambien en mi empresa , que los despidos nunca afecte a la direccion. Que por ejemplo no se les quite privilegios que ahorrarían dinero y lo que no se si se le bajarán el sueldo un 30% o les quiten los bonus.

ABEL: Vaya por delante que no me gustaría que Iberia desapareciese, y que veo con preocupación la situación actual. Ahora bien, que una persona de la calle diga que British Airways está desmantelando Iberia, lo puedo entender, pero que tus contertulios, periodistas con acceso a la información, digan tal cosa, es cuanto menos preocupante. Iberia pierde dinero desde mucho antes de la fusión. Y si ahora pierde más, ¿no será por la coyuntura económica del país, donde se encuentra su principal fuente de clientes? British Airways gana dinero por dos razones: primero, porque el Reino Unido está en una situación más favorable que España, y segundo, porque es una aerolínea con fuerte presencia en mercados tan importantes como los asiáticos o en Norteamérica, mercados en los que Iberia o no tiene presencia, o es muy reducida.