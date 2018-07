‘Son dos muy buenos acuerdos para España que ayudarán de manera considerable’

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha pasado por los micrófonos de Herrera en la onda donde ha anunciado que la pretensión del Gobierno en torno a ETA es endurecer el reproche de la sociedad al terrorismo presentando un proyecto de modificación del código penal donde se introducirá por primera vez en España la prisión permanente revisable.

Sobre el Tribunal Constitucional que ha causado meses de incapacidad por parte del Gobierno y la oposición en alcanzar un acuerdo, finalmente se han nombrado cuatro magistrados lo que supone según Gallardón "saldar la deuda con el TC". El minsitro cree que "se ha cumplido y se ha estado a la altura cubriendo las vacantes y además es que al margen de la ideología, ha habido un acuerdo de los dos partidos políticos en la elección de candidatos por sus competencias".

Otro órgano judicial que ha estado en el punto de mira los últimos meses es el Consejo General del Poder Judicial con al dimisión de Dívar y las disputas políticas internas. Gallardón cree que el CGPJ ha sufrido durante los últimos meses unas vicisitudes que ciertamente no son positivas para un órgano constitucional y subraya que el "Gobierno debe asumir la responsabilidad muy por encima de los apoyos parlamentarios. El CGPJ no debe ser noticia por lo que no tiene que serlo sino por cumplimento de su órgano constitucional". De este modo, Gallardón opina que la mejor estrategia es "buscar un acuerdo para que el Consejo salga de sus disputas y no convertirlo en espacio de pelea política sino de acuerdo político. Hemos abierto un proceso de diálogo con el PSOE para ver cuales son sus pretensiones pero debemos buscar el acuerdo ya que la delicada situación de los jueces piden que no haya pelea partidaria".