Antonio Basagoiti: 'Urkullu tiene un plan de independencia'

Antonio Basagoiti nos atiende en la sintonía de Herrera en la onda para explicarnos como lleva la campaña electoral para las elecciones. Nos cuenta que esta misma tarde dará un mitin con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para hablar de los pueblos y ciudades que se quieren independizar. Respecto a este tema explica que 'Urkullu tiene un plan de independencia aunque ahora no lo exprese, para no perder votos'.

El candidato del PP explica que 'lo único que puede hacer que Urkullu no vaya por el camino de la independencia es que no saque los votos suficientes'. Cree que PNV y Bildu pueden entenderse bastante bien en el tema de la independencia. Por este motivo, Basagoiti asegura que 'hace falta ver otra cosa en el parlamento, como un PP que elige a España'. Explica que la única diferencia respecto a otras elecciones, es que esta vez batasuna no está ilegalizada'. Por último, piensa que los recortes del gobierno central 'no van a perjudicar, en todos lados hay gente en contra y a favor'.