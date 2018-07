Dice San Antón que quien no mata tocino, no comerá morcillón. Llegan los días más crudos del invierno, donde los frentes no cesan y donde la lumbre y el buen yantar no deben en nuestras mesas faltar.

Cada día con su frente. El de hoy entrará por el suroeste peninsular Huelva, Golfo de Cádiz, lluvias y tormentas fuertes, 50 litros en 12 horas. Comienza a nevar con ganas en el sistema central, Gredos y norte de Cáceres. No todo será llover. Cantábrico oriental, costas de Cataluña y Aragón verán mis huevos fritos, cuando levanten las nieblas.

Sábado y domingo, abrigo y poco camino. la cota de nieve bajara de forma espectacular, situándose en tormo a los 700 metros en el tercio norte, sistema central y la ibérica. Los chubascos se irá trasladando hacia el mediterráneo, costa de Valencia y litoral catalán.

elborrascas@ondacero.es. La pequeña Valeria recibe en Castiblanco de los Arroyos, Sevilla su bautismo y para ello necesita algo de agua pero le regalo 12 grados.

Temperaturas. Que al trote llegan a los 14 grados en Alosno, Huelva, donde los caballos saltan las hogueras por San Antón. Inolvidables las chichas con Huevo y los flanes de Magdalena en Torres del Carrizal, en Zamora, 1 bajo cero

La Firma.-

"San Antón como era viejo

le cortarón el pellejo

y le hicieron un tambor.

¡viva, viva, San Antón!"