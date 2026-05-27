Programa especial de ‘Gente viajera’ desde el MARQ de Alicante

Este sábado a partir de las 12.00, ‘Gente viajera’ estará en directo desde el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, un espacio cultural de referencia internacional que se ha consolidado como uno de los museos arqueológicos más innovadores de Europa.

Durante el programa descubriremos cómo el MARQ ha convertido Alicante en un destino imprescindible para los amantes de la historia, el patrimonio y las grandes exposiciones internacionales.

El museo, distinguido como Mejor Museo Europeo del Año y reconocido por su apuesta por la accesibilidad, la sostenibilidad y la divulgación cultural, prepara ya una de las muestras más ambiciosas de los próximos años: “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”, presentada este miércoles 27 de mayo en Casa de América de Madrid.

La exposición, organizada junto al Museo del Oro de Bogotá, reúne cerca de 300 piezas arqueológicas y etnográficas, muchas de ellas exhibidas por primera vez en España, para acercarnos a la riqueza cultural y espiritual de las comunidades indígenas colombianas. La muestra propone una reflexión sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo a través de piezas de oro, cerámica, piedra y textiles.

Hablaremos con José Alberto Cortés, gerente de la Fundación CV MARQ, sobre la trayectoria del museo y el impacto internacional de esta nueva propuesta cultural, que continúa la línea de grandes exposiciones que han pasado por Alicante en los últimos años, como las dedicadas a los guerreros de Xi’an, los mayas, los vikingos o los etruscos.

anta Pola, cultura y deporte durante todo el año

El programa también pondrá el foco en Santa Pola y en su estrategia para mantener viva la actividad turística más allá del verano. Conversaremos con Loreto Serrano, alcaldesa del municipio, sobre cómo la organización de grandes eventos culturales y deportivos contribuye a la desestacionalización del turismo y dinamiza la localidad durante todo el año.

Entre las próximas citas destacan el espectáculo piroacuático Llums de la Mar, la carrera Santa Pola 10K Summer Race, el torneo internacional de balonmano hierba o la histórica Mitja Marató, además de iniciativas culturales como el mes de la danza Moute.

También conoceremos algunos de los principales atractivos patrimoniales de Santa Pola, desde el Castillo Fortaleza hasta el yacimiento arqueológico Portus Ilicitanus, pasando por espacios históricos como Villa Adelaida, la Casa de Don Gabino o La Picola.

‘Gente viajera’, en directo desde Alicante

Este sábado, acompaña a Carles Lamelo y a todo el equipo de ‘Gente viajera’ en un recorrido por la historia, la cultura y el patrimonio del Mediterráneo desde uno de los espacios museísticos más destacados de España.

Escúchalo en directo este sábado de 12:00 a 14:00 en Onda Cero, en nuestra web, en la app y en nuestro canal de YouTube.

Con el patrocinio del MARQ, Museo Arqueológico de Alicante y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Pola.