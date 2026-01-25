Palma refuerza su apuesta cultural para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Palma ha intensificado su inversión en patrimonio y cultura con el objetivo de construir un proyecto sólido y coherente de ciudad de cara a 2031. Así lo ha explicado el alcalde, Jaime Martínez, en Gente Viajera, con motivo de la celebración de FITUR 2026.

El alcalde de Palma subraya que las candidaturas con opciones reales son aquellas que se planifican con antelación y con una visión estratégica a medio y largo plazo.

Gran valor histórico y cultural de la ciudad

La capital balear cuenta con una amplia red de galerías de arte, colecciones de arte contemporáneo y un tejido cultural privado muy activo, elementos que refuerzan la candidatura y demuestran el compromiso de la sociedad palmesana con la cultura. A ello se suman iniciativas vinculadas al patrimonio histórico, las artes escénicas y la proyección internacional de la ciudad, así como futuras candidaturas ante la UNESCO.

El proyecto cultural contempla también la creación y mejora de grandes equipamientos urbanos, como un centro cultural de referencia y un jardín botánico, pensados tanto para los residentes como para los visitantes. En este sentido, el alcalde ha insistido en la importancia de promover un turismo responsable y consciente del valor histórico y cultural de la ciudad.

Palma mira al futuro sin perder de vista sus orígenes. Su rica historia, marcada por diferentes culturas desde la época romana, constituye una de sus principales fortalezas. En esta línea, uno de los hitos destacados será la gran exposición dedicada a Joan Miró, que reunirá en cuatro espacios expositivos de la ciudad la mayor retrospectiva del artista realizada hasta ahora en el ámbito nacional.

La estrecha vinculación de Joan Miró con Palma

La estrecha vinculación de Miró con Palma, a través de la Fundación Pilar i Joan Miró, sus talleres y espacios museísticos emblemáticos, refuerza el posicionamiento cultural de la ciudad y enlaza con otros hitos futuros, como el Año Miró en 2033. Todo ello configura un proyecto cultural continuo, ambicioso y con vocación de permanencia.

Con esta estrategia, Palma se presenta como una ciudad que apuesta decididamente por la cultura como eje de desarrollo urbano, identidad y proyección internacional, con la vista puesta en 2031 y más allá.