GRECIA

Viajar al Mar Jónico: las islas griegas que merecen un viaje sin prisas

Las islas griegas del Mar Jónico han destacado en la última edición de Fitur como una propuesta turística de gran atractivo. Unas islas que, a pesar de su belleza, no siempre están entre nuestras primeras elecciones para viajar, y realmente lo merecen.

Enrique Domínguez Uceta

Madrid |

El Mar Jónico se sitúa al sur del Adriático, entre la parte baja de la bota italiana, las costas occidentales de Grecia y Albania. Las islas Jónicas de Grecia son, en palabras de Enrique Domínguez Uceta, "un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente a lo largo de la historia”.

Corfú, la isla jónica más conocida

Entre las seis islas principales del archipiélago, Corfú es la más famosa y también la más poblada. Según Uceta, “sin duda es la joya”, además de ser la segunda más grande del conjunto y un destino turístico consolidado desde el siglo XIX. Corfú ha estado ligada históricamente a Gran Bretaña, conserva edificios de la época colonial y es conocida por haber sido escenario de la serie "Los Durrell" y del rodaje de la película de James Bond "Sólo para tus ojos". La ciudad de Corfú cuenta con casi tres mil años de historia y su centro urbano es Patrimonio de la Humanidad. Fue fortificada por la República de Venecia y más tarde pasó a manos británicas tras las guerras napoleónicas. Situada entre dos fortalezas, recibe el nombre griego de Kastrópolis, ciudad de castillos.

Isla de Corfú, en el Mar Jónico
Isla de Corfú, en el Mar Jónico | Unsplash

El encanto del resto del archipiélago jónico

Además de Corfú, el archipiélago incluye otras islas destacadas. Ítaca es “un referente mítico de los viajeros literarios a Grecia porque es la isla de Ulises” y hoy es también un destino para submarinistas. Leúcade destaca por su acceso mediante un puente desde la península balcánica, sus playas de arena blanca y un espacio natural tipo laguna con aves como cisnes, flamencos y garzas.

Cefalonia, la mayor de las islas, se caracteriza por su relieve accidentado, acantilados de piedra caliza y playas como Mirtos, considerada entre las mejores del mundo. En ella se encuentran las cuevas de Drogarati y Melissani. Paxos, Citera y Zante completan el conjunto, siendo esta última “la más bohemia y sencilla, casi sólo naturaleza y playas”.

A juicio de Enrique Domínguez Uceta, las Islas Jónicas “realmente merecen un viaje por sí solas, un viaje sin prisa y muy placentero, estupendo para los meses de junio y septiembre”.

Escucha en este poscast el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.

