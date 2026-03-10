Mallorca invita a vivir su cultura más auténtica

La ITB de Berlín, una de las ferias de turismo más relevantes del mundo y principal punto de encuentro internacional del sector, ha sido el escenario elegido por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca del Consell Insular de Mallorca (CIM) para presentar su apuesta por un modelo turístico más sostenible y consciente. Lo ha hecho a través del ‘Mallorca Pledge’, un compromiso que busca consolidar un turismo responsable y respetuoso con el territorio, la cultura local y la comunidad.

El ‘Pledge’ está dirigido a residentes, visitantes e instituciones y permanece abierto a la participación a través de la siguiente iniciativa: Mallorca Pledge.

Esta hoja de ruta se ha consolidado como la principal referencia de la estrategia del Consell de Mallorca para avanzar hacia un turismo verdaderamente responsable. Además, esta semana ha recibido el respaldo del sector turístico alemán, que ha escenificado su apoyo con una firma pública del compromiso en la ITB. En el acto participaron algunos de los grandes referentes del mercado germano, como TUI, Alltours, DERTOUR Group, ASI Reisen y DRV (Deutscher Reiseverband).

'Mallorca Pledge', un compromiso por el turismo responsable | Fundación Turismo Responsable de Mallorca

Un gesto que refuerza la alianza entre destino y mercado emisor para seguir avanzando hacia un modelo turístico más sostenible, responsable y alineado con el bienestar tanto de residentes como de visitantes.

Desde el estand de Baleares en la feria, el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha trasladado a Onda Cero la ilusión con la que la isla presenta su hoja de ruta: un turismo consciente que pone en valor lo local y lo identitario.

Ginard defiende un modelo en el que “el lujo no está en lo caro, sino en el tiempo y el talento que hay detrás de cada pieza”. Una filosofía que se materializa en proyectos como la Ruta de la Moda Artesana, una propuesta que permite a los visitantes adentrarse en talleres de toda la isla y descubrir cómo se elaboran algunos de los productos más genuinos de Mallorca.

Moda Artesana de Mallorca | Fundación Turismo Responsable de Mallorca

En Berlín se ha trasladado una representación simbólica de esta ruta, formada por cinco paradas, cada una dedicada a una familia artesana, simulando el recorrido real por la isla. La iniciativa conecta talleres visitables y presenta la artesanía como una expresión cultural contemporánea.

Cabe recordar que la Moda Artesana de Mallorca es una marca de garantía creada y regulada por el Consell Insular de Mallorca que certifica el origen mallorquín del producto, la calidad de su elaboración y su autenticidad artesanal.